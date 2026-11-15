Ето какво ни очаква в неделния ден в Sesame НБЛ

Два двубоя предлага неделната програма на шестия кръг в Sesame НБЛ. Шумен посреща Спартак Плевен от 17:00 часа в „Арена Шумен“.

Шуменци влизат в срещата с четири победи от пет мача и възможност да затвърди доброто си начало. В предишния кръг тимът на Росен Барчовски спечели гостуването си на ЦСКА с 95:89, а сред основните фигури за успеха бяха Дилън Косуел с 26 точки, Майк Адеунми с 22 и Алън Харндън, който допринесе с впечатляващите 16 точки и 19 борби. Именно присъствието му под кошовете очертава едно от сериозните предизвикателства пред гостите.

Спартак пристига с баланс 3–2 и търси връщане към победите след домакинското поражение от Балкан със 71:77. Плевенчани вече показаха потенциала си с успех над Рилски спортист с 86:70, а двете им досегашни гостувания в първенството завършиха с победи.

Час по-късно от 18:00 Ботев Академик приема ЦСКА в пловдивската зала „Сила“.

Ботев Академик посреща „червените“ с актив от четири победи и една загуба. Пловдивчани спечелиха последните си три срещи, като в предишния кръг измъкнаха оспорваното гостуване на Ямбол с 96:93. Сега пред тях стои възможността да продължат серията пред собствена публика.

ЦСКА пристига след домакинска загуба от Шумен и ще търси реакция срещу още един от добре започналите сезона отбори. Резултатният двубой на Ботев Академик в Ямбол подсказва колко важно за гостите ще бъде да ограничат нападението на пловдивчани.

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