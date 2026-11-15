Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Ето какво ни очаква в неделния ден в Sesame НБЛ

  • 15 ное 2026 | 13:47
  • 182
  • 0
Ето какво ни очаква в неделния ден в Sesame НБЛ

Два двубоя предлага неделната програма на шестия кръг в Sesame НБЛ. Шумен посреща Спартак Плевен от 17:00 часа в „Арена Шумен“.

Шуменци влизат в срещата с четири победи от пет мача и възможност да затвърди доброто си начало. В предишния кръг тимът на Росен Барчовски спечели гостуването си на ЦСКА с 95:89, а сред основните фигури за успеха бяха Дилън Косуел с 26 точки, Майк Адеунми с 22 и Алън Харндън, който допринесе с впечатляващите 16 точки и 19 борби. Именно присъствието му под кошовете очертава едно от сериозните предизвикателства пред гостите.

Спартак пристига с баланс 3–2 и търси връщане към победите след домакинското поражение от Балкан със 71:77. Плевенчани вече показаха потенциала си с успех над Рилски спортист с 86:70, а двете им досегашни гостувания в първенството завършиха с победи.

Час по-късно от 18:00 Ботев Академик приема ЦСКА в пловдивската зала „Сила“.

Ботев Академик посреща „червените“ с актив от четири победи и една загуба. Пловдивчани спечелиха последните си три срещи, като в предишния кръг измъкнаха оспорваното гостуване на Ямбол с 96:93. Сега пред тях стои възможността да продължат серията пред собствена публика.

ЦСКА пристига след домакинска загуба от Шумен и ще търси реакция срещу още един от добре започналите сезона отбори. Резултатният двубой на Ботев Академик в Ямбол подсказва колко важно за гостите ще бъде да ограничат нападението на пловдивчани.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

Без нито един от титулярите си Кливланд победи Далас

Без нито един от титулярите си Кливланд победи Далас

  • 15 ное 2026 | 09:52
  • 810
  • 0
Борислава Христова: Отиваме в Чехия за победа и нищо друго

Борислава Христова: Отиваме в Чехия за победа и нищо друго

  • 14 ное 2026 | 22:17
  • 1353
  • 0
Таня Гатева: Нищо не е свършило, продължаваме да се борим за нашата цел

Таня Гатева: Нищо не е свършило, продължаваме да се борим за нашата цел

  • 14 ное 2026 | 21:58
  • 1233
  • 0
България отстъпи на Испания след равностойно първо полувреме

България отстъпи на Испания след равностойно първо полувреме

  • 14 ное 2026 | 20:45
  • 14884
  • 15
Страхотна инициатива: Спортните школи с покана да подкрепят Везенков и националите срещу Дания

Страхотна инициатива: Спортните школи с покана да подкрепят Везенков и националите срещу Дания

  • 14 ное 2026 | 16:48
  • 931
  • 0
Самолетен хаос в САЩ: Играчи от НБА чакаха на пистата, неяснота около съдиите в НХЛ

Самолетен хаос в САЩ: Играчи от НБА чакаха на пистата, неяснота около съдиите в НХЛ

  • 14 ное 2026 | 16:22
  • 1166
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Националите пристигнаха в Талин

Националите пристигнаха в Талин

  • 15 ное 2026 | 12:44
  • 2790
  • 59
Втора лига на живо: Добруджа поведе на Етър

Втора лига на живо: Добруджа поведе на Етър

  • 15 ное 2026 | 13:30
  • 6436
  • 5
Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

  • 15 ное 2026 | 07:30
  • 10066
  • 0
Завръщането на една легенда: Как 46-годишният Роналдиньо отново ще танцува с топката в официален двубой

Завръщането на една легенда: Как 46-годишният Роналдиньо отново ще танцува с топката в официален двубой

  • 15 ное 2026 | 11:43
  • 4901
  • 1
Рейналдо на гол от влизане в престижна компания

Рейналдо на гол от влизане в престижна компания

  • 15 ное 2026 | 07:54
  • 7454
  • 9
Сирил Ган надделя над Джош Хокит и защити титлата си

Сирил Ган надделя над Джош Хокит и защити титлата си

  • 15 ное 2026 | 08:47
  • 5711
  • 3