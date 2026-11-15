ДеРозан задмина Къри и си върна 16-ото място в историята на НБА

ДеМар ДеРозан отново излезе пред Стеф Къри в класацията на най-добрите реализатори в историята на НБА. Ветеранът на Денвър Нъгетс си върна 16-ата позиция само пет дни след като звездата на Голдън Стейт Уориърс го беше изпреварил.

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37-годишният ДеРозан отбеляза девет точки при победата на Денвър със 116:108 над Ню Орлиънс Пеликанс в събота вечер. Така той увеличи актива си на 26 810 точки — с четири повече от Къри, който има 26 806.

ДеРозан се включи от пейката и прекара 23 минути на паркета. Той реализира три от шестте си стрелби от игра и три от четирите си наказателни удара, като добави три борби и две асистенции.

Поредната размяна на позиции идва след силното представяне на Къри на 9 ноември. Тогава гардът отбеляза 25 точки при убедителния успех на Голдън Стейт със 138:87 над същия съперник — Ню Орлиънс. С тях той достигна 26 803 точки и временно остави ДеРозан зад себе си.

Сега предимството отново е на страната на ДеРозан, но разликата от едва четири точки оставя надпреварата между двамата ветерани напълно отворена.

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