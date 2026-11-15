Купър Флаг задмина Коби Брайънт в историческа класация

Звездата на Далас Маверикс Купър Флаг изпревари легендата на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт и се нареди на второ място по брой точки, отбелязани от тийнейджър в историята на НБА, по време на загубата на Маверикс с 127-117 от Кливланд Кавалиърс в събота.

Флаг завърши срещата с 18 точки и увеличи общия си актив в лигата на 1762 — с три повече от Коби. Единствено ЛеБрон Джеймс остава пред него с 2362 точки, реализирани като тийнейджър.

Джеймс остава уверено на първо място с 2 362 точки, отбелязани преди навършването на 20 години, докато Коби завърши тийнейджърските си години с 1 759 точки.

Въпреки историческото постижение, вечерта не беше лесна за Флаг. За 38 минути на паркета той добави осем борби, пет асистенции и един чадър, но срещна трудности в стрелбата. Баскетболистът на Далас реализира шест от 19 опита от игра, пропусна и шестте си стрелби от тройката и беше точен при шест от осем изпълнения от наказателната линия.

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Снимки: Gettyimages