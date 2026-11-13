Френски гранд пред фалит

Бившият селекционер на България Силвано Пранди празнува 79-ия си рожден ден на фона на тежка криза във френския гранд Пари Волей. Клубът е изправен пред опасност от фалит, а предстоящият мач срещу Туркоа с национала Венислав Антов може да се окаже последният в историята на парижани. Преговорите за спасителен план продължават, но гаранции все още няма.

Според информация на френския спортен всекидневник L’Équipe спасителният план за клуба, който само преди две седмици е изглеждал като решение на финансовите проблеми, вече е поставен под сериозно съмнение. В преговорите участват Алдо Фумагали, собственик на Веро Волей (Монца), и Филип Петерс, президент на женския Мариан 92. Договореността между двамата обаче е разклатена, като съществува вероятност Фумагали да се оттегли от проекта. В четвъртък следобед разговорите все още са продължавали, но без гаранции за успешен завършек.

Пари Волей има задължения, оценявани на малко под един милион евро. През октомври клубът успя да осигури временно финансиране, което позволи на отбора да започне сезона, но очакваната смяна на собствеността така и не беше финализирана. При провал на преговорите заплахата от съдебна ликвидация става все по-реална. На този фон състезателите на Пранди продължават да тренират и да играят, без да знаят дали следващият двубой няма да бъде последният им с екипа на Пари Волей.

"Не е моя работа да говоря за това. Наясно сме, че ситуацията е сложна. Откровено казано, за нас е тежко", признава либерото Жереми Муиел пред L’Équipe.

Той допълва, че състезателите не разполагат с информация за развитието на преговорите и очакват разговори с треньорския щаб и акционерите. Олимпийският шампион от Токио 2020 Дарил Бултор също не скрива несигурността:

"Засега отборът остава концентриран върху мачовете, въпреки че е сложно. Преди Суперкупата не сме се питали дали това ще бъде последният ни двубой. Каквото има да става, ще стане, с надеждата да се намери решение. Засега нямаме никаква яснота, живеем мач за мач."

Пари Волей на Силвано Пранди загуби финала за Суперкупата на Франция

Особено необичайна е ситуацията за Силвано Пранди, чието име е добре познато на българските волейболни привърженици. Италианският специалист изведе националния ни отбор до бронзовите медали на Европейското първенство през 2009-а в Турция, а година по-късно България завърши на седмо място на Световното първенство в Италия. Пранди водеше националите и през 2019-а година, когато води България и в олимпийската квалификация във Варна.

След половин век треньорска кариера италианецът вече беше обмислял оттегляне от професията. През януари той напусна Шомон и изглеждаше, че това може да бъде краят на дългогодишния му път край игрището. През лятото обаче прие предложението на Пари Волей. Сега, на 79 години, той отново се оказва в необичайна ситуация, в която дори провеждането на следващия мач доскоро не беше сигурно.

"Мисля за здравето си, за здравето на семейството си. Това е животът, както казват във Франция. Надявам се, че ще играем в събота. Надявам се, че ще продължим", заяви Пранди след загубата от Монпелие за Суперкупата на Франция. Пари Волей отстъпи с 0:3 гейма в Нанси в сряда вечерта.

Супер Вени Антов със 17 точки, Туркоа с чиста победа във Франция

Следващият съперник е Туркоа с национала Венислав Антов в състава в мач от 6-ия кръг на френското първенство, като срещата е насрочена за утре (14 ноември) от 20,00 часа българско време. Двубоят все пак ще се проведе, но не е ясно дали отборът ще продължи участието си в шампионата.

Създаден през 1998 година след обединението на Пари Юниверсите Клуб и волейболната секция на Пари Сен Жермен, клубът има девет шампионски титли на Франция и триумф в Шампионската лига през 2001 година. Двадесет и осем години по-късно съществуването му е поставено под въпрос.

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