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Супер Денислав Бърдаров с 21 точки, Халкбанк с 6 от 6 в Турция

  • 14 ное 2026 | 20:17
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Супер Денислав Бърдаров с 21 точки, Халкбанк с 6 от 6 в Турция

Турският гранд Халкбанк (Анкара), в който играят българският национал Денислав Бърдаров и Матей Казийски, записа 6-а поредна победа в местната Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим би без проблеми у дома слабака Султанбейли Беледийе с 3:0 (25:23, 25:20, 25:17) в среща от 6-ия кръг на първенството, играна тази вечер.

Така Халкбанк остава на второ място във временното класиране с 6 победи от 6 мача и 17 точки. В следващия 7-и кръг отборът на Бърдаров и Казийски е гост на Истанбул Генчлик. Мачът е следващата неделя (22 ноември) от 13,00 часа българско време.

Денислав Бърдаров изигра силен мач за Халкбанк и бе над всички със страхотните 21 точки (2 блока, 1 ас, 72% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +14) за победата.

Сам Деру и Халил Куртулуш добавиха по още 7 точки за успеха.

Матей Казийски пък получи почивка и така не се появи в игра.

За тима на Султанбейли Йълмаз Юнер беше единственият с двуцифров актив, след като реализира 12 точки (2 блока, 2 аса, 53% ефективност в атака и 37% позитивно посрещане).

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