Славия без проблеми срещу ВАСК

Волейболистките на Славия записаха втора поредна и общо 4-а победа за сезона в женската Demax+ Суперлига, след като биха без проблеми ВАСК с категоричното 3:0 (25:14, 25:16, 25:22) в двубой от 6-ия кръг, игран тази вечер.

"Белите" са на 3-о място във временното класиране с 4 победи, 2 загуби и 11 точки, с колкото е и 4-ият Драгоман, но с по-лошо геймово съотношение. ВАСК е на последната 10-а позиция без победа и без спечелена точка до момента.

В 7-ия кръг Славия ще играе с ЦПВК, а ВАСК ще излезе срещу ЦСКА.

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