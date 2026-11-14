Бившият капитан на Сърбия пред завръщане след четири години отсъствие

Владимир Лучич е пред завръщане в националния отбор на Сърбия след четиригодишно отсъствие. Според "Mozzart Sport" крилото на Байерн Мюнхен се очаква да попадне в списъка на селекционера Душан Алимпиевич за предстоящите световни квалификации срещу Литва и Италия.

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Заради ангажиментите си с Байерн в Евролигата бившият капитан най-вероятно ще бъде на разположение само за домакинството на Италия на 29 ноември в зала „Александър Николич“ в Белград. Три дни по-рано сърбите гостуват на Литва в Клайпеда.

За последно Лучич облече националния екип на 14 ноември 2022 година срещу Турция в квалификациите за Световното първенство от 2023. Евентуалното му завръщане ще даде на Алимпиевич още една опитна опция за важните срещи по пътя към световното първенство в Катар догодина.

През настоящия сезон 37-годишният ветеран записва средно по 6,8 точки, 2,4 борби и 1,5 асистенции за 18,6 минути на мач в Евролигата.

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Снимки: Imago