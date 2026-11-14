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Контузия помрачи победата на Ефес над Виртус

  • 14 ное 2026 | 15:31
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Контузия помрачи победата на Ефес над Виртус

Бруно Фернандо получи контузия при победата на Анадолу Ефес над Виртус със 103:91 в 11-ия кръг на Евролигата. Анголският център се хвана за десния си прасец малко преди почивката и повече не се появи в игра.

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Фернандо падна при борба под коша и се нуждаеше от помощта на съотборниците си и лекарите на отбора, за да се прибере в съблекалнята. Травмата прекъсна силното му представяне, след като още през първото полувреме той беше записал дабъл-дабъл от 15 точки и 10 борби.

След двубоя старши треньорът на турския тим Пабло Ласо съобщи, че Фернандо ще се подложи на изследване с ядрено-магнитен резонанс, а клубът по - късно обяви, че се очаква Фернандо да отсъства от игра в продължение на 3–4 седмици.

Ефес постигна петата си победа от началото на сезона в Евролигата и вече е с баланс 5-6.

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Снимки: Imago

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