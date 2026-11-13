Българин влезе в ръководството на австралийския волейбол

Българският специалист Борис Георгиев влезе в Административния борд на Австралийската волейболна асоциация (VА). Георгиев е с близо 30-годишен стаж като треньор и организационна дейност във волейбола в страната.

Неговата отдаденост на спорта обхваща почти три десетилетия дейност, чрез национални и щатски треньорски, управленски и развиващи спортисти роли. През цялата си кариера във волейбола, той е работил в различни среди, включително участие, развитие и високи постижения, назначения в националните младежки, юношески и младежки програми на волейболната асоциация на Австралия, както и богат опит на клубно ниво във Volleyball Queensland и краткосрочен стаж във Volleyball ACT.

За първи път в историята на Австралийската асоциация (VА), организацията пък ще бъде ръководена от жена. Бившата национална състезателка в двете дисциплини - волейбол и плажен волейбол - Анита Палм, бе избрана за президент на Общото събрание, проведено на 7 ноември. Палм наследява Крейг Карахър, който оглавяваше австралийския волейбол от 2013-а година и остава член на Управителния съвет. Новият президент познава отлично структурата, тъй като досега е била вицепрезидент на федерацията.

Спортната й биография е впечатляваща: преди да се насочи към плажния волейбол, тя има 28 мача за националния отбор в зала. Палм е и шесткратна национална шампионка, а през 1996-а участва в олимпийския турнир по плажен волейбол в Атланта, където заедно с Лиан Фенуик завършва на седмо място. През 2013-а година тя е приета в Залата на славата на австралийския волейбол. Освен спортната си кариера, Палм има над 20 години опит в управлението и организацията на големи международни спортни събития, включително Олимпийски и Параолимпийски игри, започвайки от Сидни 2000.

В момента тя е изпълнителен директор по координацията на игрите в щатското правителство на Куинсланд и работи по подготовката на Бризбън 2032. След избора си Палм заяви, че иска да постави акцент върху увеличаването на броя на практикуващите волейбол и върху популярността на австралийските състезатели. Сред приоритетите й са Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 и домакинството на Бризбън четири години по-късно. Австралия вече направи важна крачка като домакин на Световното първенство по плажен волейбол в Аделаида през 2025-а.

Изборът на Палм беше приветстван и от Азиатската волейболна конфедерация, чийто президент Рамон Сузара определи събитието като исторически момент за австралийския волейбол.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google