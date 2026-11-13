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Георги Димитров: Имаме много повече опит и класа, успяхме да дадем шанс на почти всички

  • 13 ное 2026 | 21:09
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Волейболистите на Дея постигнаха убедителна победа с 3:0 гейма като гост на Славия в мач от българското първенство. След двубоя старши треньорът на бургаския тим Георги Димитров коментира представянето на своя отбор, ситуацията с контузените играчи и нивото на конкуренцията през този сезон.

„Първо искам да поздравя момчетата на Славия, които изиграха наистина два много хубави гейма. Със сигурност с оглед на селекциите на двата отбора, ние имаме много повече опит, много повече класа и много повече технически умения от тях, така така че успяхме да победим, въпреки че не натискахме педала на макс. Но това е бонусът да имаш изключително опитен отбор – той знае кога да включи на различни обороти, за да си спечели геймовете, така че съм доволен. Важно гостуване с оглед на класирането – три точки, чист мач. Успяхме да дадем шанс за изява на почти всички състезатели, което беше една от идеите в този двубой, така че генерално съм доволен.“

Дея с чиста победа над Славия в София
Дея с чиста победа над Славия в София

Относно състоянието на състава и факта, че Дея разполага с изцяло обновен колектив след първите пет кръга на шампионата, Димитров поясни:

„Минали са пет кръга от началото на шампионата, но реално това са само три кръга, в които сме в пълен състав. Дори днес не бяхме в пълен състав, защото единият от японците ни не е в най-добро здравословно състояние и остана в Бургас в болницата на нашия президент, за да се възстановява. Така че реално за нас това беше трети мач в по-пълен състав. Със сигурност ще ни трябва още време. Положителното от една страна е, че сега имаме две седмици - 16 дни без официален мач, в които да обърнем внимание на тренировъчния процес. С по-младите състезатели ще се опитаме да свършим малко техническа работа, а с опитните ще продължаваме да тренираме определени взаимовръзки на игрището.“

Северин Димитров: Опитът не ни достигна срещу Дея, но съм доволен от играта в първите два гейма
Северин Димитров: Опитът не ни достигна срещу Дея, но съм доволен от играта в първите два гейма

„Със сигурност първенството е равностойно. Както беше през миналата, дори през по-миналия сезон, нашето първенство е равностойно. Със сигурност има два-три отбора, които могат да се кажат фаворити, даже четири, но всеки отбор може да създаде неприятности на всеки, ако има определена доза подценяване. Радвам се, че и днес не подценихме отбора на Славия", завърши Димитров.

Снимки: НВЛ

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