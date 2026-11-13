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Северин Димитров: Опитът не ни достигна срещу Дея, но съм доволен от играта в първите два гейма

  • 13 ное 2026 | 20:49
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Старши треньорът на волейболния Славия Северин Димитров сподели коментара си след поражението с 0:3 от Дея спорт. Въпреки чистия резултат, специалистът отчете добро представяне на „белите“ в големи периоди от срещата, но посочи липсата на опит и грешките в ключовите моменти като решаващи.

„Опитът не ни достигна днес. Наистина във важните моменти може би не изпълнихме това, което бяхме казали предварително на момчетата като задачи. Още повече трябва да се стараем в тая насока, за да може срещу такива опитни отбори да се справяме по-добре. Въпреки това, пак казвам, доволен съм. Днес особено първите два гейма играхме равностойно срещу такъв сериозен отбор като Дея“, заяви Димитров.

Дея с чиста победа над Славия в София
Дея с чиста победа над Славия в София

Наставникът коментира и факта, че за младите състезатели в тима сблъсъкът с опитни имена като Цветан Соколов и братя Братоеви е огромна мотивация:

„Това е голяма мотивация да се срещнат в игрището с такива състезатели.“

По отношение на тежката програма на Славия в началото на шампионата и целите пред отбора до края на сезона, Димитров добави:

„Ние имаме много тежка програма, първите шест кръга са ни много тежки срещу най-добрите селекции. Най-добрите селекции, които имат желанието да се борят за титлата. Ние трябва да продължим да се борим. В тая серия, която остава с отборите, които са на ниво около нашето, там да опитваме да вземем победа.“

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