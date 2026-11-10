Димитър Димитров премина в полския Олшчин

Българският диагонал и национал Димитър Димитров е новото попълнение на полския Енерга Индикпол АЗС (Олшчин). Клубът бе принуден да действа бързо на трансферния пазар през ноември, след като капитанът на тима Ян Хадрава претърпя тежка контузия.

Чешкият диагонал и капитан на тима Ян Хадрава получи скъсване на ахилесовото сухожилие по време на мач, поради което сезонът за него приключи преждевременно. Хадрава вече претърпя операция в специализирана клиника. С оглед на това, че повечето състезатели вече имат договори в този етап от сезона, ръководството на Олшчин реагира бързо, за да осигури заместник.

"Когато получихме новината, че сезонът на Ян Хадрава е приключил, веднага започнахме да търсим негов заместник. Не беше лесно, тъй като повечето играчи вече бяха подписали договори с клубовете си и беше началото на ноември. Въпреки това, успяхме да убедим Димитър Димитров да играе за нас. Вярвам, че това е най-доброто възможно решение в този момент, поради което сме много доволни от този трансфер", каза президентът на клуба Томаш Янковски.

26-годишният Димитров започна сезона в родния ЦСКА, след като трансферът му в Арис (Солун) се провали заради финансови проблеми на гръцкия клуб.

В момента Олшчин е на последното 14-о място във временното класиране на Таурон Лигата с едва 1 победа, 4 загуби и 3 точки. От клубът потвърдиха, че ще направят всичко възможно, за да може българинът да играе още в следващия мач на отбора - гостуването на СКРА (Белхатов) в събота (14 ноември) от 16,00 часа българско време.

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