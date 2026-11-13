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Дунав излъга ЦСКА след петгеймова драма в WINBET Супер Волей

  • 13 ное 2026 | 22:02
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Дунав излъга ЦСКА след петгеймова драма в WINBET Супер Волей

Отборът на Дунав (Русе) продължава с отличното си представяне от началото на сезона в WINBET Супер Волей, след като записа втора поредна и общо трета победа. Воденият от Красимир Миронов тим надделя като домакин след петгеймова драма на ЦСКА с 3:2 (25:19, 20:25, 25:18, 22:25, 15:12) в среща от 5-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 750 зрители в зала "Дунав".

По този начин русенци са на 4-о място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 8 точки, с колкото е и ЦСКА на 5-ата позиция, но след 2 победи и 2 загуби.

В следващия 6-и кръг Дунав ще гостува на Монтана, докато "червените" са гости на Пирин (Разлог). Мачовете са съответно в петък (20 ноември) от 18,00 часа и в неделя (22 ноември) от 19,00 часа.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на загиналите при верижните катастрофи на магистрала "Тракия" на 10 ноември.

Домакините от Дунав отбелязаха първите три точки в мача и водеха през цялото време на първия гейм, приключил при 25:19 в тяхна полза. Втората част беше равностойна само в началото. След 3:3 армейците успяха да поведат и да натрупат аванс, който да им позволи да изравнят за 1:1 след 25:20. Отборът на Дунав показа, че няма намерение да се отказва да преследва успеха и по подобен на първия гейм сценарий стигна до 25:18 и съответно 2:1 в своя полза.

Играта през четвъртата част вървеше точка за точка до 11:11. След това ЦСКА взе аванс и до края на гейма поддържаше разлика от една до две точки, затваряйки го с 25:22, с което вкара мача в тайбрек. В него Дунав водеше през цялото време и не позволи обрат, стигайки до успеха с 15:12 и съответно 3:2.

Най-полезни за Дунав станаха Кацпер Внук (2 блока и 49% ефективност в атака - +10) и Карлос Лареа (3 блока, 2 аса, 62% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +13) с по 21 точки за победата.

За ЦСКА Станислав Кулагин също реализира 21 точки (44% ефективност в атака - +10). Николай Пенчев и влезлият като резерва Захари Згуров добавиха по 13 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

ДУНАВ (РУСЕ) - ЦСКА 3:2 (25:19, 20:25, 25:18, 22:25, 15:12)

ДУНАВ: Кацпер Внук 21, Георги Антов 14, Карлос Лареа 21, Владимир Христов 10, Любчо Янков 11, Маркус Венсбергс 3 - Симеон Добрев – либеро (Атанас Митев, Александър Шопов)

Старши треньор: КРАСИМИР МИРОНОВ

ЦСКА: Стойко Ненчев 1, Никола Великов 2, Станислав Кулагин 21, Тодор Костов 11, Николай Пенчев 13, Ахмед Диа 1 - Мартин Божилов – либеро (Петър Господарски 4, Константин Митев, Захари Згуров 13, Еван Георгиев 2, Даниел Тихолов)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

Снимка: Владо Паламарков

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