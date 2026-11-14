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Четири двубоя дават начало на шестия кръг в Sesame НБЛ

  • 14 ное 2026 | 14:45
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Четири двубоя дават начало на шестия кръг в Sesame НБЛ

С четири срещи днес, започва шестият кръг в Sesame Национална баскетболна лига, а всичко най-интересно от тях можете да проследите на живо в Sportal.bg.

Програмата откриват Берое Стара Загора и Рилски спортист, които се изправят един срещу друг от 17:00 часа в зала „Общинска“.

Час по-късно от 18:00 Ботев Враца приема Левски в „Арена Ботевград“.

По същото време Черно море Навибулгар посреща Политехника в зала „Христо Борисов“ във Варна.

Съботната програма допълва срещата между Миньор 2015 и Ямбол. Двубоят в зала „Борис Гюдеров“ в Перник отново от 18:00 часа.

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