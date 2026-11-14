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Ислам Махачев оглави класация на Forbes

  • 14 ное 2026 | 14:03
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Ислам Махачев оглави класация на Forbes

Звездата на UFC Ислам Махачев зае първото място в класацията на "Forbes Sport" за най-ценните лични марки сред руските спортисти през 2026 година.

ММА боецът изпревари някои от най-популярните имена във фигурното пързаляне, футбола, хокея, тениса и бокса. Класацията оценява не спортните постижения или финансовото състояние на състезателите, а силата на личната им марка, популярността им и способността да привличат и ангажират аудиторията си.

След Махачев на второ място се нарежда фигуристката Александра Игнатова, известна и с фамилията Трусова, а третата позиция е за друга звезда на фигурното пързаляне - Камила Валиева. Любопитното е, че още двама представители на бойните спортове попадат сред десетте най-влиятелни руски спортисти. Настоящият шампион на UFC в категория петел Пьотр Ян заема четвъртото място, а световният шампион по бокс Дмитрий Бивол затваря топ 10. 

Ето я и челната десетка:
Ислам Махачев - ММА
Александра Игнатова (Трусова) - фигурно пързаляне
Камила Валиева - фигурно пързаляне
Пьотр Ян - ММА
Матвей Сафонов - футбол
Александър Овечкин - хокей
Алексей Батраков - футбол
Даниил Медведев - тенис
Мирра Андреева - тенис
Дмитрий Бивол - бокс

За изготвянето на класацията "Forbes Sport" е анализирал няколко основни показателя, свързани с популярността на спортистите в интернет и медиите. Най-голяма тежест има ангажираността на последователите в социалните мрежи - 40% от крайната оценка. Размерът на аудиторията формира 30%, споменаванията в социалните мрежи носят 20%, а медийната популярност - 10%. Проучването обхваща периода от 1 октомври 2025 до 1 октомври 2026 година. Първоначално са били разгледани 318 спортисти от 23 различни спорта, като условие за включване е било участието в официални състезания през последните 12 месеца. Първото място на Махачев е поредно доказателство за огромната популярност на ММА в Русия. 

Присъствието на Ян сред първите четирима и на Дмитрий Бивол в десетката показва, че бойните спортове имат силно представителство и извън състезателната арена. Резултатите също така подчертават колко важни са социалните мрежи за съвременните спортисти, чието влияние все по-често се измерва не само с титли и победи, но и с интереса, който предизвикват сред феновете. 

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