Джош Хокит с последно предупреждение към Сирил Ган преди главния мач на UFC 334

Джош Хокит показа пълна готовност за най-голямото предизвикателство в кариерата си. Претендентът ще се изправи срещу Сирил Ган в битка за шампионския пояс в тежка категория по време на галавечерта UFC 334 в Ню Йорк. Само за една година американецът извървя феноменален път от "Претендентските серии нa Дейна Уайт" до двубой за световната титла, печелейки феновете с атрактивен стил и безпощадни изказвания пред микрофона.

По време на официалното претегляне и заставането лице в лице в петък, Хокит не спря да провокира шампиона и отправи директна заплаха към французина.

„Сирил, кодовата дума е прочистване, защото ще те пребия от бой“, заяви Хокит. „Чуй ме добре – утре вечер бъдещето се ражда, а миналото отива право в ковчега. Утре вечер Готъм ще бъде спасен.“

От своя страна Ган запази пълно хладнокръвие и отново подходи с пренебрежение към словесните атаки на опонента си.

„За мен това е просто поредният мач“, отвърна Ган. „Притежавам огромен опит и ще го докажа тази събота.“

В основната подгряваща битка на вечерта феновете ще станат свидетели на дългоочаквания сблъсък за титлата в категория петел при жените между Кайла Харисън и Аманда Нунеш. Въпреки напрежението между бившите съотборнички на пресконференцията в четвъртък, по време на финалното заставане очи в очи двете запазиха уважителен тон.

„Нямам търпение за утре“, каза Нунеш. „Щастлива съм да бъда тук. Ню Йорк, ще се видим утре вечер. И отново ще победя!“

„Чувствам се смирена, гладна за победа и благодарна“, заяви Харисън. „Цял живот съм се готвила за този момент. Животът ми е като сбъдната мечта и утре ще бъде моята вечер. Господ е велик. Време е за битка, нека го направим!“

Останалите 22-ма бойци от бойната карта на UFC 334 също застанаха лице в лице пред феновете. На сцената се състоя и първото заставане един срещу друг между шампиона в категория муха Джошуа Ван и Манел Капе.

Двамата ще оглавят събитието UFC 336 през януари. Ван пропусна откриващата пресконференция преди кантара, но пристигна навреме за срещата очи в очи с Капе, където напрежението и враждебността между двамата бяха очевидни.

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