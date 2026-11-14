Майк Пери се завръща в UFC с нов договор

Атрактивният боец Майк Пери отново ще се състезава там, където първоначално изгради своето име. В петък американецът с прякор „Платинения“ обяви официално, че е преподписал договор с UFC.

Пери не се е бил в най-популярната ММА верига от април 2021 година насам, когато претърпя загуба с единодушно съдийско решение от Даниел Родригес на събитието UFC Вегас 23.

След раздялата си с октагона 35-годишният състезател се превърна в главното лице на организацията за бокс с голи ръце BKFC. Там той постигна перфектен баланс от 7 победи без нито едно поражение и грабна пояса „Крал на насилието“. В този период Пери надделя над редица ветерани от UFC, сред които Люк Рокхолд, Майкъл Пейдж, Еди Алварес и Джеръми Стивънс.

През тази година боецът направи повторно завръщане в ММА с два двубоя. През май той бе част от бойната гала Раузи срещу Карано, където постигна победа с технически нокаут във втория рунд срещу Нейт Диас след спиране от треньорския щаб.

През август Пери трябваше да премери сили с Дилън Данис на шоуто Дуел Арена 1, но след отказването на опонента му прие двубой с Брандън Дженкинс само с два дни предизвестие. Сблъсъкът завърши със спиране в първия рунд в полза на Дженкинс заради неприятна травма в рамото на Пери.

Майк Пери извади рамото си и загуби с ТКО

При първия си престой в UFC Майк Пери записа 7 победи и 8 загуби, като успя да спечели и четири индивидуални бонуса за представянето си в клетката.

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