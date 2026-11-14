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Нови четири титли и два финала за българските кикбоксьори

  • 14 ное 2026 | 09:31
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Нови четири титли и два финала за българските кикбоксьори

Продължава силното представяне на българските състезатели на Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени в Скопие, Северна Македония. Националите ни добавиха още 4 златни и 2 сребърни медала към родния актив от шампионата. Двама наши състезатели в стил К1 пък са финалисти в своите категории.       

Калина Бояджиева остана непобедена в столицата на югозападната ни съседка. Представителката на клуб "Масару" добави още една европейска титла към колекцията си. Тя спечели по категоричен начин финала в категория +70 кг при жените в стил Лайт контакт срещу Сташа Липник (Словения). Така Бояджиева си тръгва от Скопие с две златни отличия след успеха ѝ в същата категория на стил Пойнт файтинг.       

Една от големите сензации на първенството поднесе Анелия Тодорова. Тя триумфира в категория до 50 кг на стил Лайт контакт. Във финала състезателката на клуб "Стар Тийм" победи изключително опитната словенка Тира Барада, която в продължение на няколко години не познаваше вкуса на поражението на големи първенства.       

Катрин Гемкова донесе трети златен медал за България в поредния ден на турнира. Гемкова, която е състезател на клуб "Хоук", е новата европейска шампионка в категория до 65 кг на стил Кик лайт след като опонентката ѝ във финала Паола Матич (Хърватия) не излезе на татамито.       

Категорична победа и за Христина Андонова в категория до 65 кг в стил Пойнт файтинг. Представителката на клуб "Масару" заслужи шампионското звание с успех над германката Андония Ландек. Мартин П. Димитров от клуб "Хоук" беше на секунди от успех във финала на категория до 94 кг в стил Кик лайт. Българинът водеше битката срещу Еман Пездерович (Хърватия), но силно кръвотечение от носа на нашия представител доведе до прекратяване на срещата.

Със сребърен медал в категория до 60 кг на стил Пойнт файтинг се окичи Александра Георгиева от клуб "Стар тийм", която отстъпи в оспорван финал срещу италианката Франческа Чечи.       

Още двама българи ще атакуват европейския връх в стил К1. След Али Юзеир към финалите в своите категории продължават Диян Димитров и Атанас Атанасов. Димитров нокаутира опонента си от Германия Лукаш Шелавски и ще спори за титлата в категория до 67 кг срещу чеха Лукас Худлер. При 71-килограмовите Атанас Атанасов победи хърватина Андрей Кедвешн и ще се изправи за златото в битка срещу Фуркан Арда (Турция).       

До момента общият актив на България от Европейското първенство в Скопие е 6 златни, 5 сребърни и 11 бронзови медала.

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