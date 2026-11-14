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Карлос Пратес и Майкъл Моралес застанаха очи в очи на пресконференция

  • 14 ное 2026 | 08:33
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Карлос Пратес и Майкъл Моралес застанаха очи в очи на пресконференция

Карлос Пратес и Майкъл Моралес демонстрираха огромно напрежение и решителност по време на първото си заставане очи в очи на съвместната пресконференция за събитията UFC 335 и UFC 336 в Ню Йорк.

Двамата бойци нямат търпение да премерят сили в октагона на 30 януари. Те ще се изправят един срещу друг в основния подгряващ двубой на UFC 336 в „Скотиабанк Арена“ в Торонто, като залогът е временният пояс в полусредна категория. Крайната цел и за двамата е двубой срещу безспорния шампион Ислам Махачев, но за да стигнат до него, първо трябва да решат спора помежду си.

Тъй като шампионът в категория муха Джошуа Ван отсъстваше от медийното събитие, претендентът Манел Капе остана без съперник за създаване на обичайното напрежение около главното събитие. Така цялото внимание и тежестта на промотирането паднаха върху раменете на Пратес и Моралес.

Макар че бойците не показаха явно неуважение, състезателният дух между тях беше очевиден. Страстите се нажежиха до краен предел по време на тяхното заставане лице в лице, което принуди президента на организацията Дейна Уайт да се намеси и да ги раздели навреме.

Срещата на Пратес и Моралес контрастираше рязко с поведението на останалите звезди на сцената. Чарлс Оливейра и Диего Лопес, които оглавяват UFC 335 в битка за BMF титлата, се прегърнаха преди да застанат лице в лице. Алекс Перейра - „Поатан“ и Сергей Павлович, които ще се бият в петрундов сблъсък в тежка категория като подглавно събитие на същата галавечер, също проведоха напълно спокойна и коректна среща очи в очи.

Галавечерта UFC 335 ще се проведе на 12 декември в зала „Ти-Мобайл Арена“ в Лас Вегас.

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