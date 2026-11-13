Съставите на Сърбия и Германия, Кимих, Хавертц и Тер Стеген се завръщат за Бундестима

Германия гостува на аутсайдера Сърбия в пети предпоследен мач за двата отбора от група 2 на лига “А”. Срещата е със сериозен залог най-вече за тима на Юрген Клоп, който трябва да преследва задължителната победа днес, за да запази шансовете си за класиране на 1/4-финалите в Лигата на нациите. Сърбия пък дотук е само със загуби и нито една спечелена точка, като отборът със сигурност ще остане на последното място в групата. Двубоят в Белград ще се играе пред ограничен брой домакинска публика, като западните ни съседи са наказани, а срещата ще се гледа на живо само от около 5000 деца.

След победата с 2:0 в първия мач Германия има леко предимство в общата статистика срещу този съперник с две победи, едно равенство и една загуба. Сърбия пък е допуснала поне две попадения във всеки от последните си шест международни мача.

Сърбите са с куп проблеми, като селекционерът им Велко Паунович е наказан и няма да води отбора днес. Заради натрупани картони ще отсъстват и Саша Лукич и Неманя Максимович. С контузии пък са Душан Влахович, Филип Костич, Страхиня Павлович и Александър Станкович, които също няма да играят. Атаката на Сърбия ще водят ветеранът Душан Тадич и младият нападател на Андерлехт Михайло Цветкович. Титуляри са и братята Милинкович-Савич – Сергей и Ваня, съответно в средата на терена и на вратата.

Юрген Клоп днес няма да може да разчита на играчи като Ник Волтемаде, Джамал Мусиала и Карим Адейеми, които не бяха повикани. Валдемар Антон и Серж Гнабри пък са с контузии.

Селекционерът на Бундестима прави доста промени в сравнение с нулевето равенство с Гърция. Най-важните завръщания са на капитана Йошуа Кимих, Кай Хавертц и Марк-Андре тер Стеген – съответно в средата на терена, атаката и на вратата на Бундестима. Освен това за пръв път като титуляр започва талантът на РБ Лайпциг Браян Груда, който заменя Ленарт Карл и ще действа в предни позиции заедно с Флориан Виртц и крилото на Фрайбург Дери Шернхант. Йонатан Та и Максимилиан Мителщет заменят в отбрана съответно Валдемар Антон и Давид Раум.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages