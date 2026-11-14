Селекционерът на Сърбия избухна срещу картоните след загубата от Германия

Сръбският селекционер Велко Паунович, който изтърпяваше наказание за този двубой заради реплики към арбитъра при гостуването в Нидерландия, отново имаше сериозни забележки към съдийството. Този път критиките му бяха насочени към испанския рефер на мача срещу Германия, в който Сърбия допусна поражение и завърши срещата с девет души след изгонванията на Ваня Драгоевич и Андрия Живкович. Паунович призна превъзходството на съперника, но обърна внимание на слабостите в собствения си тим и съдийските решения.

„Германия спечели напълно заслужено. Както и в първия мач, съперникът имаше пълно надмощие. През първото полувреме не успяхме да наложим нашата игра и допуснахме наивно попадение, основно заради грешно позициониране при покриването на втората греда. Идеята ни беше да преодоляваме тяхната преса с повече комбиниране и къси подавания, тъй като не разполагаме с бързи състезатели за директни контраатаки, но вместо това непрекъснато търсехме дълги топки. След почивката обаче бяхме много по-добри, смените сработиха и бяхме близо до това да намалим на 2:3. По отношение на чистите положения бяхме равни – 4:4“, започна Паунович.

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Сърбия записа пета поредна загуба в турнира Лига на нациите, но наставникът не смята, че това ще доведе до спад в увереността на състава.

„Никой не обича пораженията, но отбор, който има манталитет на победител, винаги намира сили да се върне на победния път. В момента това не е тема, която трябва да ни тревожи“, каза Паунович.

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Селекционерът постави специален акцент върху ситуацията около втория червен картон, който според него е повлиял тежко на състезателите:

„Приложеният съдийски критерий се отрази крайно негативно. Съблекалнята е изключително разочарована от отсъжданията, които спираха нашите действия, и това ме боли най-много. При разговорите с Живкович и със самия рефер стана ясно, че единственото казано е било думата „дизастър“ (катастрофа). Това изобщо не е ругатня и е крайно несправедливо да получаваме директни червени картони за подобни изрази“, каза още Паунович.

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Въпреки негативната серия, Паунович запазва вяра в потенциала на тима и подчерта, че се забелязва напредък, като целта остава цялостно подобрение на представянето срещу водещите футболни сили.

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