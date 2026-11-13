Съставите на Нидерландия и Гърция: по пет промени и за "лалетата", и за "елините"

Нидерландия и Гърция се срещат на „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам в двубой от петия кръг на Лига А в Лигата на нациите, който на практика решава кой ще оглави група 2. Двата тима влизат в срещата изравнени с по 8 точки, а в първия мач между тях в Солун през октомври завърши 2:2. Германия дебне на три точки зад тях и играе по същото време в Белград. Sportal.bg предлага на своите читатели да проследят мача в реално време.

По същото време се играе и другият мач от групата, в който Сърбия и Германия излизат на "Мала Маракана". Равенството в Белград би бил перфектният вариант, както за "лалетата", така и за "елините".

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Чави Ернандес направи пет промени в състава на Нидерландия спрямо единайсеторката, която победи Сърбия с 2:1 на „Филипс Стадион“ в четвъртия кръг. В защита селекционерът пусна Жан-Пол ван Хеке и Юриен Тимбер на местата на Теун Копмайнерс и капитана Вирхил ван Дайк, в средата Френки де Йонг замени Райън Хравенберх, а напред Донийл Мален и Коди Гакпо влязоха вместо Мекс Меердинк и Ноа Ланг. Местата си запазиха Барт Вербруген, Дензел Дъмфрис, Мики ван де Вен, Джоуи Веерман, Тейани Райндерс и Крисенсио Самървил. Ван Дайк и Хравенберх отпаднаха заради контузии.

Meet tonight's starting XI! 🦁 https://t.co/rjG6IMeMps — OnsOranje (@OnsOranje) November 13, 2026

Иван Йованович също преподреди пет позиции спрямо нулевото равенство с Германия на „Тумба“ в Солун. Гръцкият селекционер заложи на Лазарос Рота, Панайотис Рецос и Атанасиос Андруцос в защита вместо Константинос Кулиеракис и Манолис Салиакас, а в предните линии Константинос Карецас и Христос Цолис замениха Христос Зафирис, Александрос Кизиридис и Йоргос Масурас. Непроменени останаха Константинос Цолакис, Константинос Мавропанос, Константинос Цимикас, Димитрис Курбелис, Евангелос Павлидис и Фотис Йоанидис. Карецас се завърна в състава, след като пропусна мача с Германия по искане на Борусия (Дортмунд).

We have arrived! 📍🏟️ Powered by VOLTON https://t.co/ElKtXVAvgP — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 13, 2026

НИДЕРЛАНДИЯ - ГЪРЦИЯ

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, ПЕТИ КРЪГ

ЛИГА А, ГРУПА 2

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

НИДЕРЛАНДИЯ: 1. Барт Вербруген, 22. Дензел Дъмфрис, 6. Жан-Пол ван Хеке, 15. Микки ван де Вен, 12. Юриен Тимбер, 8. Джоуи Веерман, 14. Тейани Райндерс, 21. Френки де Йонг, 10. Крисенсио Самървил, 18. Донийл Мален, 11. Коди Гакпо

Селекционер: Чави Ернандес

ГЪРЦИЯ: 12. Константинос Цолакис, 15. Лазарос Рота, 4. Константинос Мавропанос, 5. Панайотис Рецос, 21. Константинос Цимикас, 19. Константинос Карецас, 6. Димитрис Курбелис, 16. Атанасиос Андруцос, 10. Христос Цолис, 14. Евангелос Павлидис, 8. Фотис Йоанидис

Селекционер: Иван Йованович

НАЧАЛО: 13 ноември (петък), 21:45 часа

СТАДИОН: „Йохан Кройф Арена“, Амстердам (Нидерландия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Рохит Саги (Норвегия)

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