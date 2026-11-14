Груев: Заслужено ни разгромиха

Капитанът на националния отбор Илия Груев бе много разочарован от загубата с 0:5 от Исландия. Халфът на Лийдс е на мнение, че съперникът ни е надиграл тотално и логично е стигнал до разгрома.

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“Много тежка загуба. Много елементарни грешки. Мисля, че беше абсолютно заслужено. Превъзхождаха ни във всичко - с топка, без топка, индивидуална класа. Използваха си възможностите и това е резултатът - 0:5. Имаше настроение след мача с Люксембург, но днес беше много тежко. След два дни играем пак, което е хубаво, че можем да покажем друго лице”, каза Груев.

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