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Груев: Заслужено ни разгромиха

  • 14 ное 2026 | 00:18
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Капитанът на националния отбор Илия Груев бе много разочарован от загубата с 0:5 от Исландия. Халфът на Лийдс е на мнение, че съперникът ни е надиграл тотално и логично е стигнал до разгрома.

Позор! Исландия размаза България
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“Много тежка загуба. Много елементарни грешки. Мисля, че беше абсолютно заслужено. Превъзхождаха ни във всичко - с топка, без топка, индивидуална класа. Използваха си възможностите и това е резултатът - 0:5. Имаше настроение след мача с Люксембург, но днес беше много тежко. След два дни играем пак, което е хубаво, че можем да покажем друго лице”, каза Груев.

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