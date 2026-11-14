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Кимих: Играхме почти целия мач в половината на съперника

  • 14 ное 2026 | 07:29
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Кимих: Играхме почти целия мач в половината на съперника

Капитанът на Германия Йошуа Кимих определи първата част като най-силната в изявата на „бундестима“, който спечели с 3:1 срещу Сърбия в Белград в среща от петия кръг на Лигата на нациите. Самият той беше и в центъра на един от ключовите моменти в двубоя – в 77-ата минута Ваня Драгойевич получи втори жълт картон за грубо нарушение срещу него и остави домакините с човек по-малко.

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„Според мен първото полувреме беше много добро. Играхме добър футбол, но след почивката нещата станаха малко хаотични. Към края теренът стана труден за игра. Можехме да вкараме още няколко гола“, заяви Кимих.

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Халфът подчерта и колко добре е контролирал тимът му играта.

„Мисля, че беше добро представяне. Играхме почти целия мач в половината на съперника и го разигравахме добре. Това не винаги е лесно срещу отбор, който играе с петима в защита“, добави той.

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