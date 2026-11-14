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Клоп: Трябва да свикнем, че можем да бъдем наистина добри

  • 14 ное 2026 | 07:35
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Клоп: Трябва да свикнем, че можем да бъдем наистина добри

Селекционерът на Германия Юрген Клоп остана доволен от изявата на своя тим, който победи Сърбия с 3:1 на „Райко Митич“ в Белград в двубой от петия кръг на Лига А в Лигата на нациите. Автогол на Сърджан Бабич откри резултата още в третата минута, Флориан Вирц удвои в 14-ата, а Браян Груда направи 3:0 в 50-ата, преди Бабич да намали шест минути по-късно. Домакините завършиха срещата с девет души.

„Отборът изигра страхотен мач. Трябва да свикнем с факта, че можем да бъдем наистина добри. Разбира се, можехме да вкараме повече голове, но това в момента изобщо не ме притеснява“, заяви Клоп.

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Германският специалист подчерта, че резултатите идват постепенно.

„Не можем да говорим за развитие и за процес, а после да очакваме всичко да се случи наведнъж. Схемите ни на игра изглеждаха отлично, доминирахме при владението на топката, а интензитетът беше на най-високо ниво“, допълни той.

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Наставникът не скри и слабия момент след почивката.

„Сърбия беше по-агресивна през втората част и ние бяхме малко извън ритъм веднага след подновяването на играта. Целта беше да изиграем убедителен мач и точно това направихме“, завърши Клоп.

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