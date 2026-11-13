Германия пристига в Белград, Гърция ще търси нов подвиг срещу Нидерландия

Петият кръг в Лигата на нациите продължава на 13 ноември с десет мача, като в Лига А остават само два двубоя и те са от една и съща група – А2. Нидерландия приема непобедената Гърция на „Йохан Кройф Арена“, а Сърбия се изправя срещу Германия на „Райко Митич“ в Белград, което превръща вечерта в решаваща за подредбата в групата. В Лига В Шотландия посреща Северна Македония на „Хемпдън Парк“, а Словения приема Швейцария в Марибор. България излиза срещу Исландия на „Христо Ботев“ в Пловдив в среща от група С4, в която се играе и Люксембург – Естония. Програмата се допълва от Словакия – Фарьорски острови, Андора – Гибралтар и Лихтенщайн – Азербайджан, а денят започва най-рано с Молдова – Казахстан от 19:00 часа, тъй като всички останали срещи стартират в 21:45.