Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лига на нациите

Германия пристига в Белград, Гърция ще търси нов подвиг срещу Нидерландия

  • 13 ное 2026 | 07:12
  • 1257
  • 0
Германия пристига в Белград, Гърция ще търси нов подвиг срещу Нидерландия

Петият кръг в Лигата на нациите продължава на 13 ноември с десет мача, като в Лига А остават само два двубоя и те са от една и съща група – А2. Нидерландия приема непобедената Гърция на „Йохан Кройф Арена“, а Сърбия се изправя срещу Германия на „Райко Митич“ в Белград, което превръща вечерта в решаваща за подредбата в групата. В Лига В Шотландия посреща Северна Македония на „Хемпдън Парк“, а Словения приема Швейцария в Марибор. България излиза срещу Исландия на „Христо Ботев“ в Пловдив в среща от група С4, в която се играе и ЛюксембургЕстония. Програмата се допълва от СловакияФарьорски острови, АндораГибралтар и ЛихтенщайнАзербайджан, а денят започва най-рано с МолдоваКазахстан от 19:00 часа, тъй като всички останали срещи стартират в 21:45.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тухел: В подобни мачове винаги става напечено

Тухел: В подобни мачове винаги става напечено

  • 13 ное 2026 | 07:53
  • 440
  • 0
Рабио: На моменти бяхме твърде увлечени в играта

Рабио: На моменти бяхме твърде увлечени в играта

  • 13 ное 2026 | 07:42
  • 433
  • 0
Манчини: Запазихме спокойствие, сега целта е победа в Белгия

Манчини: Запазихме спокойствие, сега целта е победа в Белгия

  • 13 ное 2026 | 07:37
  • 1057
  • 1
Де ла Фуенте: Разумните хора оценяват това, което постигаме

Де ла Фуенте: Разумните хора оценяват това, което постигаме

  • 13 ное 2026 | 07:24
  • 1008
  • 0
Зидан: Сринахме се след почивката

Зидан: Сринахме се след почивката

  • 13 ное 2026 | 07:02
  • 1779
  • 0
Данъчните в САЩ погнаха Инфантино

Данъчните в САЩ погнаха Инфантино

  • 13 ное 2026 | 06:17
  • 1534
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

  • 13 ное 2026 | 08:22
  • 941
  • 0
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 4195
  • 16
Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

  • 13 ное 2026 | 08:15
  • 1531
  • 0
64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

  • 12 ное 2026 | 23:40
  • 34372
  • 40
Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

  • 12 ное 2026 | 23:37
  • 31301
  • 18
Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

  • 12 ное 2026 | 23:44
  • 22359
  • 8