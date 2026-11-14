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Рибарски обясни на какво се дължи тежката загуба на България, но видя и нещо положително

  • 14 ное 2026 | 00:14
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Селекционерът на България Атанас Рибарски бе в минорно настроение след тежкото домакинско поражение с 0:5 от Исландия в Лига на нациите и обясни на какво се дължи то. Въпреки това той видя и едно положително нещо - включването в игра на младите Лазаров и Панков. Рибарски призова да се направи план за излизане на родния футбол от кризата и да се следва, защото пътят ще е дълъг.

“Тежко поражение. Единствено мога да се извиня на привърениците на България. Допуснахме гол от дузпа. Говорихме, коментираме тези подавания зад гърба. Стана 2:0. Второто полувреме имахме желание, но стана трети гол. Не това е обликът. Много лесно губехме топката, много непридизвикани грешки в нашата половина. Необяснимо позициониране в наказателното ни поле при всяка тяхна атака и това доведе до резултата.

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Изключително бързо се прегрупираха и прибираха. Скъсяваха. Напълно заслужено са първи в групата.

Падна гарда на футболистите. Не трябва да се случва такова нещо в националния отбор.

Самото желание и влизането в двубоя не мога да имам претенции. Обременени след втория гол. Тотално нарушихме организацията си през второто полувреме. Безцелни центрирания. Няма смисъл да се коментира.

Викове "оставка" след третия гол във вратата на България
Викове "оставка" след третия гол във вратата на България

Труден процес. Спомняте си, че започнахме трудно квалификациите, три мача без победа. Надали ще стане от днес за утре. Една победа, но това не е цялостно решение. Днес видяхме съперник, който е граден 10-12 години с играчи от топ 5 на първенствата в Европа. Исках да интегрирам млади момчета. Единственото положителбно е, че влязоха както Лазаров, така и Панков.

Надали аз съм съдникът и човекът, който да каже докъде е капацитетът ни. Трябва да се направи план и правилните мерки. Само да констатираме няма полза за футболистите. Мисля, че отборът трябва да бъде балансиран между опитни и млади. Пътят е много дълъг", завърши разочарованият Атанас Рибарски.

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Снимки: Владимир Иванов

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