Димитър Калчев подсили клуб от Висшата лига

Един от най-добрите български състезатели по плажен волейбол Димитър Калчев се завръща в залата и ще вдига класата във Висшата лига. Асът, който се изявява на пясъка заедно с Димитър Механджийски от две години, става част от ВК Софийски университет. Новината съобщиха от столичния тим.

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Последно Калчев бе част от Монтана през сезон 2023/2024 и завърши на петата позиция в Супер Волей. 190-сантиметровият състезател носеше екипа на монтанчани в продължение на пет сезона. Преди това преминава през колежанското първенство в САЩ, където е избран за Най-добър атлет на своя университет.

"Добре дошъл в отбора! Пожелаваме ти много победи и незабравими моменти с нас!", написаха от СУ.

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