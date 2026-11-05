Супер Вени Антов със 17 точки, Туркоа с чиста победа във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа постигнаха 3-а поредна и общо 4-а победа във Франция. Антов и съотборниците му надиграха чисто като домакини слабака Араго (Сет) с 3:0 (25:23, 25:23, 27:25) в мач от 5-ия кръг на местната Alterna VOLSTAR Ligue, игран тази вечер пред близо 1100 зрители в зала "Пиер Дюмортиер".

По този начин Туркоа е на второ място във временното класиране с 4 победи, 1 загуба и 12 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга.

В следващия 6-и кръг Антов и компания са гости на Пари Волей. Двубоят е следващата събота (14 ноември) от 20,00 часа българско време.

Вени Антов и Туркоа с лесна във Франция

Вени Антов изигра нов силен мач за Туркоа и стана най-полезен със 17 точки (1 ас и 52% ефективност в атака - +11) за победата.

Усама Бен Ромдале също реализира 17 точки (1 блок, 2 аса, 62% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +12) за успеха.

За тима на Сет над всички бе Тристан Шленгер с 23 точки (4 аса и 63% ефективност в атака - +14).

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