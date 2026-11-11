Пари Волей на Силвано Пранди загуби финала за Суперкупата на Франция

Монпелие спечели Суперкупата на Франция по волейбол, след като на финала в Нанси надделя с 3:0 (25:21, 32:30, 25:23) над Пари Волей. Воденият от бившия национален селекционер на България Силвано Пранди отбор на столичани оказа сериозна съпротива, като особено драматичен бе вторият гейм, завършил при 32:30 за Монпелие. За най-полезен състезател (MVP) на двубоя бе определен централният блокирач на победителите Никола Льо Гоф.

Пари Волей представи Силвано Пранди

Успехът е от ключово значение за Монпелие, чийто старт във френския шампионат бе тежък с едва една победа в пет мача. За Пари Волей пък самото участие в надпревратата бе под въпрос заради сериозни финансови затруднения и натрупани задължения, овладени в последния момент преди началото на сезона. За италианския специалист Силвано Пранди, чието име е добре познато в България от периода му начело на „лъвовете“, финалът бе първа възможност за трофей през този сезон.

Снимка: Paris Volley

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