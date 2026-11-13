Героят от сбиването в Абу Даби получи двубой в RAF

Бившият шампион на UFC в категория петел Мераб Двалишвили ще вземе участие в събитието по свободна борба RAF в Абу Даби, въпреки че по-рано през седмицата стана жертва на нападение от страна на Усман Нурмагомедов и неговия антураж. Макар че бе окървавен и впоследствие задържан от властите за около 48 часа, боецът реши да не се оттегля и в събота ще се изправи срещу Марлон Мораеш в „Етихад Арена“.

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Към бойната карта бе добавен и 21-годишният Саба Лазишвили. Младежът привлече вниманието, след като застана рамо до рамо с Двалишвили срещу числено превъзхождащата ги група и дори успя да повали на земята няколко представители от щаба на Нурмагомедов. Лазишвили заменя Умар Нурмагомедов и ще премери сили с ветерана Юрая Фейбър. Той е дългогодишен състезател и това ще бъде неговият професионален дебют на тепиха.

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Главният двубой на вечерта в Абу Даби ще бъде шампионският кросоувър сблъсък в полутежка категория между Хамзат Чимаев и Крис Уайдман. В подглавната битка Арман Царукян ще срещне Нейман Грейси.

Обновена бойна карта на събитието:

Хамзат Чимаев срещу Крис Уайдман

Арман Царукян срещу Нейман Грейси

Забит Магомедшарипов срещу Гига Чикадзе

Абдулрашид Садулаев срещу Даурен Куруглиев

Кайл Дейк срещу Алп Арслан Бегенджов

Мераб Двалишвили срещу Марлон Мораеш

Юрая Фейбър срещу Саба Лазишвили

Джордан Бъроуз срещу Азамат Нуриков

Кайл Снайдър срещу Шамил Ердоган

Муртаза Талха срещу Осама Елсайди

Джулиана Пеня срещу Диана Авсарагова

Захид Валенсия срещу Хидир Сайпудинов

Кенеди Блейдс срещу Бела Мир

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