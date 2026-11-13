Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Всичко или нищо за България срещу Исландия! Светльо Дяков гостува в Sportal Studio Live
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Героят от сбиването в Абу Даби получи двубой в RAF

  • 13 ное 2026 | 20:12
  • 437
  • 0
Героят от сбиването в Абу Даби получи двубой в RAF

Бившият шампион на UFC в категория петел Мераб Двалишвили ще вземе участие в събитието по свободна борба RAF в Абу Даби, въпреки че по-рано през седмицата стана жертва на нападение от страна на Усман Нурмагомедов и неговия антураж. Макар че бе окървавен и впоследствие задържан от властите за около 48 часа, боецът реши да не се оттегля и в събота ще се изправи срещу Марлон Мораеш в „Етихад Арена“.

UFC звезди се сбиха брутално в хотел
UFC звезди се сбиха брутално в хотел

Към бойната карта бе добавен и 21-годишният Саба Лазишвили. Младежът привлече вниманието, след като застана рамо до рамо с Двалишвили срещу числено превъзхождащата ги група и дори успя да повали на земята няколко представители от щаба на Нурмагомедов. Лазишвили заменя Умар Нурмагомедов и ще премери сили с ветерана Юрая Фейбър. Той е дългогодишен състезател и това ще бъде неговият професионален дебют на тепиха.

Борецът, защитил Мераб Двалишвили, натрупа над 200 000 последователи
Борецът, защитил Мераб Двалишвили, натрупа над 200 000 последователи

Главният двубой на вечерта в Абу Даби ще бъде шампионският кросоувър сблъсък в полутежка категория между Хамзат Чимаев и Крис Уайдман. В подглавната битка Арман Царукян ще срещне Нейман Грейси.

Обновена бойна карта на събитието:
Хамзат Чимаев срещу Крис Уайдман
Арман Царукян срещу Нейман Грейси
Забит Магомедшарипов срещу Гига Чикадзе
Абдулрашид Садулаев срещу Даурен Куруглиев
Кайл Дейк срещу Алп Арслан Бегенджов
Мераб Двалишвили срещу Марлон Мораеш
Юрая Фейбър срещу Саба Лазишвили
Джордан Бъроуз срещу Азамат Нуриков
Кайл Снайдър срещу Шамил Ердоган
Муртаза Талха срещу Осама Елсайди
Джулиана Пеня срещу Диана Авсарагова
Захид Валенсия срещу Хидир Сайпудинов
Кенеди Блейдс срещу Бела Мир

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Сирил Ган по-тежък от Джош Хокит на кантара преди UFC 334

Сирил Ган по-тежък от Джош Хокит на кантара преди UFC 334

  • 13 ное 2026 | 18:01
  • 549
  • 0
Близо 100 състезатели на фестивал на бойните спортове в Кнежа

Близо 100 състезатели на фестивал на бойните спортове в Кнежа

  • 13 ное 2026 | 16:08
  • 580
  • 0
Шест месеца затвор за Усман Нурмагомедов

Шест месеца затвор за Усман Нурмагомедов

  • 13 ное 2026 | 15:38
  • 7461
  • 5
Дакота Дичева и Никола Дипчиков ще проведат съвместен семинар в София

Дакота Дичева и Никола Дипчиков ще проведат съвместен семинар в София

  • 13 ное 2026 | 15:23
  • 796
  • 0
Еди Хърн загатна за супербитка

Еди Хърн загатна за супербитка

  • 13 ное 2026 | 14:40
  • 1022
  • 0
Джарон Енис и Джош Кели в сблъсък за три световни титли в Атланта

Джарон Енис и Джош Кели в сблъсък за три световни титли в Атланта

  • 13 ное 2026 | 13:04
  • 704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на България и Исландия: Атанас Илиев води атаката

11-те на България и Исландия: Атанас Илиев води атаката

  • 13 ное 2026 | 20:39
  • 5896
  • 14
Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

  • 13 ное 2026 | 14:39
  • 16209
  • 126
Съставите на Сърбия и Германия, Кимих, Хавертц и Тер Стеген се завръщат за Бундестима

Съставите на Сърбия и Германия, Кимих, Хавертц и Тер Стеген се завръщат за Бундестима

  • 13 ное 2026 | 21:01
  • 763
  • 1
Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 14:30
  • 15853
  • 24
Почетино през сълзи: Това беше едно от най-трудните решения в кариерата ми

Почетино през сълзи: Това беше едно от най-трудните решения в кариерата ми

  • 13 ное 2026 | 17:42
  • 14616
  • 13
Съставите на Нидерландия и Гърция: по пет промени и за "лалетата", и за "елините"

Съставите на Нидерландия и Гърция: по пет промени и за "лалетата", и за "елините"

  • 13 ное 2026 | 20:44
  • 759
  • 1