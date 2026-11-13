Близо 100 състезатели на фестивал на бойните спортове в Кнежа

Девет клуба от страната с близо 100 състезатели ще се включат във Фестивала по бойни спортове, който ще се състои на 14 ноември в Кнежа. Събитието включва XXII турнир по карате „Купа Кнежа“ и Национална купа по „Специална защита“, съобщиха за БТА от общинската администрация в града.

Спортната проява ще започне в 10:00 ч. в спортен салон „Неофит Рилски“ и се организира за 22-ра поредна година. Организатори са Община Кнежа, Централният полицейски карате джу-джицу клуб и Българската джу-джицу федерация.

Участниците ще се състезават в дисциплините макивара, кумите, ката и специална защита, като ще демонстрират своите умения, техническа подготовка, концентрация и дисциплина.

За отличилите се състезатели организаторите са предвидили дипломи, медали и купи.

От общинската администрация допълниха, че с традиционния фестивал Община Кнежа продължава да подкрепя развитието на бойните спортове и да създава възможности за спортна изява на състезатели от различни възрастови групи. Форумът допринася за популяризирането на бойните изкуства и насърчаването на активния начин на живот.

От 16 до 23 ноември 2026 г. Община Кнежа организира поредица от събития по повод 83 години от обявяването на Кнежа за град.

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