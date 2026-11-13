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Сирил Ган по-тежък от Джош Хокит на кантара преди UFC 334

  • 13 ное 2026 | 18:01
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Сирил Ган по-тежък от Джош Хокит на кантара преди UFC 334

Сирил Ган бе по-тежък с пет килограма от Джош Хокит на официалното претегляне преди събитието UFC 334.

Французинът бе 110 килограма на везната, а Хокит бе 104.9 кг. Двамата ще премерят сили в главния двубой на бойната гала в "Медисън Скуеър Гардън" този уикенд, а титлата в тежка категория ще бъде заложена в битката.

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Участничките в основната подгряваща среща, Кайла Харисън и Аманда Нунеш, също се справиха с претеглянето. Шампионката Харисън и претендентката Нунеш бяха точно по 61.2 кг. на кантара в Ню Йорк Сити.

Всички бойци, които ще вземат участие в основната бойна карта на UFC 334, се справиха с кантара. Само един от спортистите, които имат планирана среща в подгряващите двубои, бе над лимита на своята теглова дивизия. Терънс Маккини бе с 2 килограма над допустимото тегло за лека категория в UFC. Неговият съперник, Джим Милър, бе в категория. Битката все пак ще се състои.

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