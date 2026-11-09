Икер Лекуона след петте поредни състезателни уикенда: Напълно изтощен съм!

Икер Лекуона заяви, че се чувства напълно изтощен след петте поредни състезателни уикенда в Световния супербайк шампионат (WSBK) и MotoGP, в които той взе участие.

The last two WorldSBK rounds and a MotoGP triple-header 🔥 @LecuonaIker has been putting in the work across both paddocks! 💪👉https://t.co/9pcAfXjJnY https://t.co/ZqjiK8WGDF — WorldSBK (@WorldSBK) November 9, 2026

Серията на испанеца започна с финалните два кръга за сезона в WSBK, които се проведоха на „Ещорил“ и „Херес“. След това той се включи и в кръговете от MotoGP в Австралия, Малайзия и Катар като заместник в състава на Грезини Дукати. На „Филип Айлънд“ и „Сепанг“ Лекуона кара на мястото на Фермин Алдегер, а на „Лусайл“ заместни неговия съотборник Алекс Маркес.

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„Честно казано, много, много съм доволен от представянето ми в състезание. В началото загубих доста време в битката с Диого (Морейра), а след това и с някои други пилоти, когато излязох широко от първия завой. След това започнах да записвам времена в рамките на 1:53, близо до долната граница, и успях да наваксам много от загубеното, включително спрямо (Фабио) Ди Джанантонио.



„Физически съм напълно изтощен, много съм уморен, но искам да благодаря на отбора, че ми предостави толкова много възможности да карам и да опозная новите гуми. Мисля, че през последните два уикенда успях да разбера много повече за поведението на мотоциклета. Научих се как да спирам по-ефективно, как да контролирам превъртането на задното колело и как да управлявам износването на гумите по време на състезанието.



„Има и много други дребни детайли, като например работата с газта. Именно това беше едно от нещата, с които имах затруднения през миналия сезон в битките с Николо (Булега)“, каза Лекуона, който завърши като подгласник на Булега в WSBK.

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Снимки: Gettyimages