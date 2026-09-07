Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Юки Цунода се размина с наказание след финала на "Монца", Ауди може да обжалва

Юки Цунода се размина с наказание след финала на "Монца", Ауди може да обжалва

  • 7 сеп 2026 | 10:34
  • 576
  • 0

Пилотът на Рейсинг Булс Юки Цунода, който завърши десети в надпреварата за Гран При на Италия, се размина с наказание след финала на състезанието в Храма на скоростта.

Японецът, който за втори пореден кръг замени Лиам Лоусън във втория отбор на Ред Бул, беше разследван за това, че е причинил допълнителна загряваща обиколка при рестарта на надпреварата. След детайлно разглеждане на ситуацията стюардите прецениха, че реално Цунода не е нарушил правилата, тъй като колата му е била позиционирана изцяло в очертанията на неговата стартова позиция. Самата допълнителна загряваща обиколка е била наредена от състезателния директор Руи Маркеш, който е действал изцяло по свое усмотрение, защото не е искал да има старта от място с кола, която е позиционирана под странен ъгъл.

В случая единственото нещо, за което Цунода можеше да бъде наказан, е това, че той не е стартирал от бокса, след като е причинил допълнителна загряваща обиколка, както е по правилата. От рейс контрола обаче в нито един момент не са подали сигнал към Рейсинг Булс, че Цунода е виновен за забавянето и съответно от тима не са наредили на своя пилот да се върне в пит-лейна и да започне оттам. Поради тази причина и след показанията на Маркеш, комисарите са преценили, че няма за какво да накажат Цунода, който запази десетото си място.

От Ауди, чийто пилот Габриел Бортолето финишира точно зад японеца, не останаха много доволни и са изразили своето намерение да обжалват решението на стюардите. Предвид аргументите по случая и показаните прецеденти, надали един такъв протест, ако изобщо се стигне до него, ще има някакъв успех.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

  • 7 сеп 2026 | 08:05
  • 4541
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

  • 7 сеп 2026 | 08:00
  • 617
  • 0
Хамилтън иска Ферари да наложи вътрешни правила

Хамилтън иска Ферари да наложи вътрешни правила

  • 6 сеп 2026 | 21:23
  • 4550
  • 7
Ръсел: Не мисля за титлата, Антонели държи контрола

Ръсел: Не мисля за титлата, Антонели държи контрола

  • 6 сеп 2026 | 20:52
  • 3290
  • 0
Леклер за инцидента с Хамилтън: Прекалихме!

Леклер за инцидента с Хамилтън: Прекалихме!

  • 6 сеп 2026 | 20:23
  • 4197
  • 0
Може ли Леклер да пропусне Гран При на Испания другата седмица?

Може ли Леклер да пропусне Гран При на Испания другата седмица?

  • 6 сеп 2026 | 20:02
  • 4201
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се мести на нова база за милиони

ЦСКА се мести на нова база за милиони

  • 7 сеп 2026 | 10:49
  • 12759
  • 61
ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

  • 7 сеп 2026 | 09:59
  • 14576
  • 54
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА

  • 7 сеп 2026 | 11:24
  • 2490
  • 16
Никола Цолов след трудния уикенд на "Монца": Ще се върна по-силен отвсякога в Мадрид

Никола Цолов след трудния уикенд на "Монца": Ще се върна по-силен отвсякога в Мадрид

  • 7 сеп 2026 | 11:36
  • 1212
  • 4
Дунав и Славия закриват кръг №8 в efbet Лига

Дунав и Славия закриват кръг №8 в efbet Лига

  • 7 сеп 2026 | 07:26
  • 7800
  • 5
Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

  • 7 сеп 2026 | 08:55
  • 5828
  • 7