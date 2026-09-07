Юки Цунода се размина с наказание след финала на "Монца", Ауди може да обжалва

Пилотът на Рейсинг Булс Юки Цунода, който завърши десети в надпреварата за Гран При на Италия, се размина с наказание след финала на състезанието в Храма на скоростта.

Японецът, който за втори пореден кръг замени Лиам Лоусън във втория отбор на Ред Бул, беше разследван за това, че е причинил допълнителна загряваща обиколка при рестарта на надпреварата. След детайлно разглеждане на ситуацията стюардите прецениха, че реално Цунода не е нарушил правилата, тъй като колата му е била позиционирана изцяло в очертанията на неговата стартова позиция. Самата допълнителна загряваща обиколка е била наредена от състезателния директор Руи Маркеш, който е действал изцяло по свое усмотрение, защото не е искал да има старта от място с кола, която е позиционирана под странен ъгъл.

Yuki isn't in the right position in his grid box 👀



We will have another formation lap 👉#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/rtYWVng274 — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

В случая единственото нещо, за което Цунода можеше да бъде наказан, е това, че той не е стартирал от бокса, след като е причинил допълнителна загряваща обиколка, както е по правилата. От рейс контрола обаче в нито един момент не са подали сигнал към Рейсинг Булс, че Цунода е виновен за забавянето и съответно от тима не са наредили на своя пилот да се върне в пит-лейна и да започне оттам. Поради тази причина и след показанията на Маркеш, комисарите са преценили, че няма за какво да накажат Цунода, който запази десетото си място.

От Ауди, чийто пилот Габриел Бортолето финишира точно зад японеца, не останаха много доволни и са изразили своето намерение да обжалват решението на стюардите. Предвид аргументите по случая и показаните прецеденти, надали един такъв протест, ако изобщо се стигне до него, ще има някакъв успех.

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Снимки: Gettyimages