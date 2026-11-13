Енеа Бастианини с ясна цел преди раздялата си с КТМ

Енеа Бастианини, който се представи най-силно от пилотите на КТМ в надпреварата в Катар, разполага с точно две възможности, за да завърши престоя си в тима на Tech3 с класиране на почетната стълбичка в неделно състезание.

До момента единственият му неделен подиум с оранжевия мотоциклет остава третото място в Каталуния през изминалия сезон. Бъдещият състезател на Тракхаус Априлия стигна до призова позиция в спринта в Остин след наказание за налягане в гумите на Педро Акоста, но впоследствие загуби подиума си в спринта на „Мотеги“ заради нарушаване на ограниченията на трасето в последната обиколка.

That concludes Race Day in Lusail! A solid weekend with some valuable points scored. Now it’s time to head back to Europe, to rest, reset and prep for the final two rounds of the year! 🧡 #QatarGP #MotoGP https://t.co/eQB6B3iasd — Tech3 Racing (@Tech3Racing) November 8, 2026

„В Остин се наредих на подиума, без реално да празнувам на него, а днес ситуацията беше подобна“, заяви тогава Бастианини.

Италианският пилот остана на едва 0.078 секунди от челната тройка в състезанието за Гран При на Япония, а завръщането му в Европа идва след две последователни пети места на „Сепанг“ и „Лусайл“.

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„Беше изключително тежко състезание. Доволен съм от своя старт – поддържах добра траектория и бях на стабилна позиция преди първия завой“, коментира Бастианини представянето си в Катар.



„След това опитах да остана близо до Педро и Марк (Маркес) и да се боря за челото. Исках да запазя спокойствие и да съхраня гумите за заключителните обиколки, но по средата на състезанието Марк просто се откъсна напред.



„Най-проблемни за нас бяха левите завои, където усещахме сериозни вибрации. С този проблем се сблъсквахме през целия уикенд, но в спринта и в днешното състезание нещата изглежда се влошиха“, допълни Звяра.



„Свършихме отлична работа и финиширахме като най-бързия мотор на КТМ. В момента се стремя към подиума и в тази последна част от сезона съм все по-близо. Имаме още два шанса и моето желание е да зарадвам тима си с финал в топ 3 преди края на шампионата. Това ще бъде основната ни задача за старта в Португалия“, обобщи италианецът.

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Снимки: Gettyimages