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Нов удар за Руне: Датчанинът се отказа в Стокхолм преди мача с Фриц

  • 13 ное 2026 | 01:05
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Нов удар за Руне: Датчанинът се отказа в Стокхолм преди мача с Фриц

Датската тенис звезда Холгер Руне претърпя ново разочарование на турнира ATP 250 в Стокхолм. 23-годишният състезател се отказа от четвъртфиналния си мач срещу оглавяващия схемата американец Тейлър Фриц заради контузия на задното бедро (хамстринг), получена ден по-рано по време на драматичната му победа срещу Миомир Кецманович.

Отказването на датчанина бе съобщено официално броени минути преди очаквания сблъсък в кралската тенис зала в шведската столица, с което Тейлър Фриц продължава служебно към полуфиналите.

"Имах лека контузия на задното бедро вчера и не искам да рискувам нищо, играейки днес. Искам да започна следващия сезон здрав", написа Холгер Руне в своя профил в Instagram.

Стокхолм се превръща в кошмарно място за Руне за втора поредна година. През 2025 г., на полуфиналите на същия турнир, той скъса ахилесово сухожилие по време на мача си с Юго Амбер, което наложи операция и го извади от корта за 11 месеца. Бившият №4 в световната ранглиста, достигнал своя пик през 2023 г., се завърна в игра едва през септември и поради продължителното си отсъствие срина класирането си до 407-о място.

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В тазгодишното си участие в Стокхолм датчанинът показа обещаваща форма, побеждавайки Зизу Бергс в първия кръг с 6:3, 6:4, а след това и Миомир Кецманович с 2:6, 6:1, 6:4. Проблемът в задното бедро обаче сложи ранен край на надеждите му за нов успех.

Служебната победа класира Тейлър Фриц за полуфиналите без изиграна точка. В баланса от последните четири мача между двамата Фриц вече води с 3:1 победи. На полуфинал той очаква победителя от мача между Лоренцо Музети и Юго Амбер.

За Руне фокусът се пренасочва изцяло към пълното му възстановяване за началото на 2027 г., където той ще продължи да използва защитения си ранкинг за участие в най-големите турнири.

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