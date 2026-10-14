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Отлагат турнира "Six Kings Slam"

  • 14 окт 2026 | 19:55
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Отлагат турнира "Six Kings Slam"

Демонстративният тенис турнир "Six Kings Slam", който трябваше да се проведе този месец, е отложен за края на декември, съобщиха организаторите.

Причина за преместването на надпреварата в Рияд са притеснения за сигурността. В събота атентат на международното летище в столицата на Саудитска Арабия уби 12 души и рани повече от 300 други.

Карлос Алкарас, Новак Джокович, Александър Зверев и Тейлър Фриц трябваше да играят на турнира, който бе плануван за периода 21-24 октомври. Участие трябваше да запише и лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер, но той се оттегли поради контузия.

Турнирът в Рияд е с рекорден награден фонд. Новите дати за неговото провеждане са 27-30 декември.

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