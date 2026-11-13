Виктория Мбоко се завръща на корта след дълга контузия на коляното за United Cup 2027

Канадската тенисистка Виктория Мбоко бе потвърдена в състава на Канада за предстоящото издание на United Cup през 2027 година. 20-годишната състезателка бе извън корта от юни, след като получи контузия на коляното по време на мач на трева в Queen's Club в Лондон.

Контузията на връзките на коляното (MCL) извади канадката от строя през втората половина на сезона. Последният ѝ състезателен мач бе на турнира в Лондон през юни, където тя се оттегли при резултат 0:1 (2:6, 4:3) срещу Каролина Плишкова.

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Преди официалното си завръщане на United Cup през януари, Мбоко е планирана да се завърне на корта през декември за подновената лига World Team Tennis. Изложителният турнир ще се проведе между 1 и 15 декември и ще ѝ помогне да навлезе в състезателен ритъм преди първите официални надпревари в Австралия.

В състава на Канада за United Cup 2027 Мбоко ще си партнира с Феликс Оже-Алиасим, като в отбора влизат още Кайла Крос, Габриела Дабровски, Алексис Галарно и Клийв Харпър. Канадският тим е разпределен в Група C заедно с тимовете на Италия и Дания.

Мбоко, която достига до номер 9 в световната ранглиста през март 2026 година и има две титли от WTA тура в кариерата си, ще се опита бързо да върне топ формата си след неколкомесечното отсъствие от тениса.

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