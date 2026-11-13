Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Виктория Мбоко се завръща на корта след дълга контузия на коляното за United Cup 2027

  • 13 ное 2026 | 00:31
  • 466
  • 0
Виктория Мбоко се завръща на корта след дълга контузия на коляното за United Cup 2027

Канадската тенисистка Виктория Мбоко бе потвърдена в състава на Канада за предстоящото издание на United Cup през 2027 година. 20-годишната състезателка бе извън корта от юни, след като получи контузия на коляното по време на мач на трева в Queen's Club в Лондон.

Контузията на връзките на коляното (MCL) извади канадката от строя през втората половина на сезона. Последният ѝ състезателен мач бе на турнира в Лондон през юни, където тя се оттегли при резултат 0:1 (2:6, 4:3) срещу Каролина Плишкова.

Ема Радукану се завръща на корта за United Cup 2027 в Сидни
Ема Радукану се завръща на корта за United Cup 2027 в Сидни

Преди официалното си завръщане на United Cup през януари, Мбоко е планирана да се завърне на корта през декември за подновената лига World Team Tennis. Изложителният турнир ще се проведе между 1 и 15 декември и ще ѝ помогне да навлезе в състезателен ритъм преди първите официални надпревари в Австралия.

В състава на Канада за United Cup 2027 Мбоко ще си партнира с Феликс Оже-Алиасим, като в отбора влизат още Кайла Крос, Габриела Дабровски, Алексис Галарно и Клийв Харпър. Канадският тим е разпределен в Група C заедно с тимовете на Италия и Дания.

Мбоко, която достига до номер 9 в световната ранглиста през март 2026 година и има две титли от WTA тура в кариерата си, ще се опита бързо да върне топ формата си след неколкомесечното отсъствие от тениса.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Тейлър Фриц за Six Kings Slam: Сумите за участие са преувеличени, но турнирът е отлична подготовка

Тейлър Фриц за Six Kings Slam: Сумите за участие са преувеличени, но турнирът е отлична подготовка

  • 13 ное 2026 | 04:13
  • 574
  • 0
Пегула надделя над Носкова в капарира място на полуфиналите

Пегула надделя над Носкова в капарира място на полуфиналите

  • 13 ное 2026 | 03:25
  • 536
  • 0
Романтика в италианския тенис! Коболи се призна в любов на Синер

Романтика в италианския тенис! Коболи се призна в любов на Синер

  • 13 ное 2026 | 02:44
  • 627
  • 0
Денис Шаповалов и Габриел Диало пропускат финалите на Купа "Дейвис"

Денис Шаповалов и Габриел Диало пропускат финалите на Купа "Дейвис"

  • 13 ное 2026 | 02:21
  • 663
  • 0
Лоренцо Мзсети пречупи Уго Умбер след страхотен обрат и е на полуфинал в Стокхолм

Лоренцо Мзсети пречупи Уго Умбер след страхотен обрат и е на полуфинал в Стокхолм

  • 13 ное 2026 | 02:06
  • 449
  • 0
Гоф преодоля контузия и навакса тежък пасив от 1:5 за успех срещу Костюк

Гоф преодоля контузия и навакса тежък пасив от 1:5 за успех срещу Костюк

  • 13 ное 2026 | 01:43
  • 500
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

  • 12 ное 2026 | 23:40
  • 22244
  • 33
Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

  • 12 ное 2026 | 23:37
  • 19629
  • 14
Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

  • 12 ное 2026 | 23:44
  • 14309
  • 5
Везенков, Коди и Олимпиакос разбиха Дубай в Атина

Везенков, Коди и Олимпиакос разбиха Дубай в Атина

  • 12 ное 2026 | 22:41
  • 9119
  • 6
Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

  • 12 ное 2026 | 17:08
  • 42164
  • 60
Скалони остава начело на Аржентина до 2030 година

Скалони остава начело на Аржентина до 2030 година

  • 13 ное 2026 | 03:53
  • 1253
  • 0