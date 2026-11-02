Флавио Коболи се отказа от "Мастърс"-а в Париж, за да запази сили за Финалите в Торино

Италианският тенисист Флавио Коболи взе решение да се откаже от участие на турнира от сериите "Мастърс" в Париж. Основната цел пред италианеца е да защити шансовете си за участие на Финалите на АТП в Торино, вместо да рискува физическото си състояние на френска земя.

Решението на Коболи идва в резултат на остатъчен мускулен дискомфорт, получен по време на двубоя срещу неговия близък приятел и сънародник Матео Беретини на турнира във Виена, където бе принуден да се откаже при резултат 2:5 в първия сет.

Чрез съобщение в своя профил в Instagram италианецът информира феновете за здравословното си състояние и направените медицински изследвания, които показват леко мускулно разтежение. Коболи и неговият екип решиха да не форсират завръщане в Париж, за да разполага с достатъчно време за пълно възстановяване.

Фокусът на италианския състезател изцяло пада върху дебюта му на Финалите в Торино. В класацията Race to Turin той се намира на шесто място с 3,690 точки (около 3,700 точки), което го поставя в изключително изгодна позиция за класиране сред най-добрите осем през сезона.

Коболи поддържа сериозна дистанция спрямо деветия в подреждането Рафаел Жодар, който е с 3,184 точки. Тази разлика дава на италианеца необходимото спокойствие да пропусне надпреварата в Париж и да насочи всичките си усилия към Торино, където надпреварата започва на 15 ноември.

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