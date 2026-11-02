Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Флавио Коболи се отказа от "Мастърс"-а в Париж, за да запази сили за Финалите в Торино

  • 2 ное 2026 | 21:54
  • 506
  • 0
Флавио Коболи се отказа от "Мастърс"-а в Париж, за да запази сили за Финалите в Торино

Италианският тенисист Флавио Коболи взе решение да се откаже от участие на турнира от сериите "Мастърс" в Париж. Основната цел пред италианеца е да защити шансовете си за участие на Финалите на АТП в Торино, вместо да рискува физическото си състояние на френска земя.

Решението на Коболи идва в резултат на остатъчен мускулен дискомфорт, получен по време на двубоя срещу неговия близък приятел и сънародник Матео Беретини на турнира във Виена, където бе принуден да се откаже при резултат 2:5 в първия сет.

Чрез съобщение в своя профил в Instagram италианецът информира феновете за здравословното си състояние и направените медицински изследвания, които показват леко мускулно разтежение. Коболи и неговият екип решиха да не форсират завръщане в Париж, за да разполага с достатъчно време за пълно възстановяване.

Фокусът на италианския състезател изцяло пада върху дебюта му на Финалите в Торино. В класацията Race to Turin той се намира на шесто място с 3,690 точки (около 3,700 точки), което го поставя в изключително изгодна позиция за класиране сред най-добрите осем през сезона.

Коболи поддържа сериозна дистанция спрямо деветия в подреждането Рафаел Жодар, който е с 3,184 точки. Тази разлика дава на италианеца необходимото спокойствие да пропусне надпреварата в Париж и да насочи всичките си усилия към Торино, където надпреварата започва на 15 ноември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Рафа Ходар увеличава шансовете си за Финалите на АТР

Рафа Ходар увеличава шансовете си за Финалите на АТР

  • 2 ное 2026 | 17:15
  • 778
  • 0
Винъс Уилямс ще завърши годината без победа на сингъл в тура на WTA

Винъс Уилямс ще завърши годината без победа на сингъл в тура на WTA

  • 2 ное 2026 | 16:29
  • 580
  • 0
Да се насладим на Новак, може би за последно

Да се насладим на Новак, може би за последно

  • 2 ное 2026 | 13:17
  • 1922
  • 1
Алкарас очаква битката за върха в тениса да не е само между него и Синер

Алкарас очаква битката за върха в тениса да не е само между него и Синер

  • 2 ное 2026 | 12:16
  • 640
  • 0
Григор Димитров губи позиции

Григор Димитров губи позиции

  • 2 ное 2026 | 12:12
  • 4335
  • 4
Елизара Янева се изкачва с едно място нагоре в ранглистата

Елизара Янева се изкачва с едно място нагоре в ранглистата

  • 2 ное 2026 | 10:35
  • 976
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

  • 2 ное 2026 | 20:27
  • 19312
  • 75
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 21136
  • 175
Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

  • 2 ное 2026 | 21:25
  • 10445
  • 3
Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 22371
  • 162
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 25790
  • 29
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 26198
  • 114