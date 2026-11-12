Преди 31 години Деймън Хил спечели една от най-изразителните победи във Формула 1

На този ден преди точно 31 години Деймън Хил спечели една от най-изразителните победи в историята на Формула 1, триумфирайки в последната Гран При на Австралия на уличната писта в Аделаида.

В края на дистанцията от 81 обиколки на дългото 3.780 километра трасе британският пилот на Уилямс печели с преднина от цели два тура пред Оливие Панис, който финишира втори. Джани Морбидели и Марк Блъндел, които се класират трети и четвърти, също изостават с две обиколки от победителя, а Мика Сало и Педро Лами, които допълват зоната на точките финишират на три тура от Хил. До финала достигат още Педро Диниз и Бертран Гашо, които завършват на съответно четири и пет тура зад победителят.

Гран При на Австралия от 1995 година е и последният случай, в който победителят затваря всички останали пилоти с поне една обиколка. До тазгодишното издание на Гран При на Великобритания последната визита на Формула 1 в Аделаида беше най-посетеният уикенд в историята на спорта с обща посещаемост от 510 хиляди. Това лято на „Силвърстоун“ се събраха общо 564 хиляди човек в рамките на целия състезателен уикенд.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages