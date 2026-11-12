Робъртсън преди да подобри историческия рекорд: Има само един трон и на него трябва да седи Кени Далглиш

Анди Робъртсън признава, че все още настръхва всеки път, когато се замисли за историческото постижение, което му предстои. В петък на стадион „Хемпдън Парк“ в Глазгоу, при домакинството срещу Северна Македония, капитанът на Шотландия ще изиграе своя мач номер 102 с националната фланелка. С това той ще се изравни на върха във вечната ранглиста с легендарния сър Кени Далглиш — футболната фигура, която цени повече от всяка друга.

Ако всичко премине по план, още в понеделник, при гостуването на Швейцария в Санкт Гален, Робъртсън ще подобри рекорда на великия шотландец — постижение, останало недостижимо в продължение на 40 години.

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Крайният защитник прави своя дебют с националната фланелка на 5 март 2014 година във Варшава, когато като 19-годишен младок се появява в игра от резервната скамейка.

„Бях нервен, развълнуван, изживявах мечтата си и нямах представа какъв път ми предстои“, спомня си той с усмивка за първото си докосване на международната сцена. „Когато влизах, селекционерът Гордън Страхън ми каза: ‚Помни защо си тук, играй така, както играеш в Дънди Юнайтед, не играй на сигурно‘. При първата топка, която стигна до мен, просто тръгнах напред около 30-40 метра.“

В онзи паметен ден на трибуните го подкрепя цялото му семейство — родителите му, брат му Стивън, лелите и чичовците му. Робъртсън признава, че ако тогава някой му беше казал какво ще постигне занапред, просто щеше да се изсмее. В кариерата му последваха два трофея от Висшата лига, две Купи на лигата, триумф във ФА Къп, трофей от Шампионската лига, Суперкупа на УЕФА и Световно клубно първенство, а сега му предстои да стане шотландският футболист с най-много мачове в историята и абсолютен рекордьор по срещи с капитанската лента.

'There'll be one throne and Kenny should be sat on it' 👑 Andy Robertson is set to make history but his hero Kenny Dalglish will always be the king 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿⤵️ #BBCFootball https://t.co/2rJlcAsQoG — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) November 12, 2026

„Всъщност никога не съм бил напълно уверен в себе си“, споделя изненадващо бранителят. „Винаги съм изпитвал съмнения и именно това изважда най-доброто от мен. Постоянно се опитвам да опровергая скептиците, както и самия себе си. Едно нещо обаче не правех — никога не гледах твърде напред. Винаги живеех в настоящето и това ми помогна много.“

Въпреки че е на прага на исторически връх, фокусът на шотландския капитан остава изцяло насочен към личността, чието постижение ще изравни и надмине.

„Има обикновени места, но има само един трон и на него трябва да седи Кени Далглиш“, категоричен е Робъртсън. „Петъчната вечер не е посветена на мен. Тя е за най-великия футболист в историята на нашата страна, а за мен това винаги ще бъде Кени. Той държи този рекорд от толкова дълго време и напълно го заслужава. За мен той е най-добрият играч, обличал екипа на Шотландия, а вероятно и най-великият в цяла Великобритания. Трябва да ценим тази личност, а в петък мислите ми ще бъдат изцяло с него, без да се главозамайвам от собствената си роля.“

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Andy Robertson is set to equal Sir Kenny Dalglish's record of 102 Scotland caps, 40 years on from his final international appearance. The captain is training with the rest of the squad ahead of tomorrow night's game vs N. Macedonia ⤵️ https://t.co/BTUp05jnWy — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) November 12, 2026

Особената му връзка със сър Кени датира още от момента на трансфера му от Хъл в Ливърпул, когато клубната легенда „случайно“ се появява на първата среща на агента му с ръководството на мърсисайдци.

„Възможността да се запозная лично с Кени и да изградя контакт с него и семейството му беше сред най-големите привилегии за мен“, разказва защитникът, припомняйки си и реакцията на своя баща и покойния си дядо след паметния успех с 4:0 над Барселона през май 2019 година, класирал Ливърпул за финал в Шампионската лига. Тогава дори след грандиозната победа на неговия внук, дядо му остава напълно пленен от присъствието и величието на Крал Кени.

„Той почти не чуваше никого от нас, но улавяше всяка дума на Кени. Това породи доста въпроси в семейството колко точно бяха сериозни проблемите със слуха на дядо ми. Той вече не е сред нас, но беше невероятно да се види колко щастлив беше тогава... Кени беше неговият истински идол.“

Когато през 2017 година Робъртсън премина в Ливърпул срещу скромната сума от едва 8 милиона паунда, съпругата му Рейчъл очакваше първото им дете. Семейство Далглиш оказа безценна подкрепа на младата двойка – жест, за който защитникът признава, че трудно би могъл да се отблагодари напълно. Трансферът на 23-годишна възраст се оказа най-доброто решение в живота и кариерата му, както на терена, така и извън него.

В навечерието на паметно постижение за шотландския футбол крайният бранител размишлява за своите родители и брат си:

„Те се гордеят еднакво и с брат ми, и с мен, независимо от постиженията ни. Но смятам, че са най-горди от мъжете, в които успяхме да се превърнем. Това винаги е било водещото за мен. Всеки, който ме познава, знае, че държа първо да харесва човека и едва след това футболиста. Не допускам близо до себе си хора, които ме възприемат единствено като играч. Най-близкият ми кръг и до днес включва трима приятели, с които бяхме заедно още в детската градина на тригодишна възраст.“

Робъртсън често анализира състоянието на играта в родината си и възможностите пред подрастващите таланти:

„Често обсъждаме това – моята история, пътя на Джон Макгин или този на Райън Кристи. Сигурно има стотици хора, които си казват, че са можели да бъдат на наше място. Футболът изисква качества и характер, но е необходима и известна доза шанс. Наш дълг е да пазим младоците на 15, 16 и 17 години. Обожавам тяхната енергия и ентусиазъм – вижте само как сияе Финдли Къртис. Тези момчета ще движат страната напред. Докато те се забавляват на другия край на масата с игри, които дори не познаваме, ние се радваме да бъдем част от този отбор и се надяваме, когато един ден си тръгнем, Шотландия да бъде в отлична позиция.“

Погледът вече е насочен към петъчния сблъсък. Въпреки че срещата носи исторически характер с изравняване на рекорд, за шотландския капитан няма място за носталгия – победата е задължителна. Той определи представянето в предишния мач срещу Словения като абсолютно неприемливо и подчерта желанието на целия отбор да се реваншира пред своите привърженици.

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