Ръководството на Ман Юнайтед показа пълна липса на уважение към Карик, заяви легенда

Ръководството на Манчестър Юнайтед показа пълна липса на класа в последните няколко дни с отношението си към мениджъра Майкъл Карик, заяви анализаторът Гари Невил. Треньорът бе освободен едва днес, а в медийното пространство от вторник се твърди, че "червените дяволи" преговарят с Маурисио Почетино за позицията. Невил говори по темата в подкаста Stick to Football, който бе записан вчера и качен днес онлайн.

Манчестър Юнайтед уволни Карик

"Седим си тук и записваме този подкаст, като всеки един от нас знае, че Майкъл Карик ще бъде уволнен утре. Знаем, че преговарят с Маурисио Почетино. Знаем, че са говорили с Юлиан Нагелсман и Еди Хау. Не казвам, че не трябваше да го правят, но не разбирам защо пътуваха до Монако и не го освободиха преди това? За мен това е супер неловко. Тотална липса на класа", каза Невил. "Това, че живееш в Монако (Джим Ратклиф), не ти дава автоматично правото да оставиш един човек да виси по този начин 24 или 48 часа. Не се прави така", добави бившият капитан на Манчестър Юнайтед.

Управлението на "ИНЕОС" в Манчестър Юнайтед е пълен провал, цифрите го доказват

Карик бе назначен на постоянен договор през май, но Юнайтед направи катастрофално начало на сезона в английското първенство. "Червените дяволи" спечелиха само една победа в десет мача и са в зоната на изпадащите с осем точки. На мястото на Карик пристига Почетино, който има опит в Англия с Тотнъм и Челси. "Ако знаем едно нещо за него, това е, че той обича физическите тренировки и поддържа играчите в кондиция. Неговите отбори винаги са показвали това, независимо какви са били резултатите. Това е нещото, което знам, че ще се промени моментално. Той вече има и богат опит. Определено в момента е по-добър треньор от преди", продължи Невил.

Феновете на Ман Юнайтед с остра реакция след уволнението на Карик, атакуваха собствениците

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages