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Бивш треньор от Чемпиъншип ще поеме отбор във Франция

  • 12 ное 2026 | 15:46
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Бивш треньор от Чемпиъншип ще поеме отбор във Франция

Бившият треньор на Блекбърн Роувърс Валериен Исмаел ще бъде назначен в Льо Авър, според L'Equipe. 51-годишният французин, работил в Германия, Гърция, Австрия и Турция, ще ръководи клуб от Лига 1 за първи път. Льо Авър преживява тежка криза: отборът е на дъното на класирането, без нито една победа в 10 мача (две равенства и осем загуби).

Ръководството на клуба реши да уволни Дидие Дигар, въпреки възраженията на президента Жан-Мишел Русие, който подаде оставка в знак на протест. Спортният директор Демба Ба също подаде оставка. Исмаел напусна Блекбърн през февруари 2026 г. по взаимно съгласие, когато отборът беше в зоната на изпадащите в Чемпиъншип. Преди това треньорът е работил в Уотфорд, Бешикташ, Уест Бромич, Барнзли, ЛАСК, Аполон Смирнис, Волфсбург и Нюрнберг.

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