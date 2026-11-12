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От Барселона харесали младок от Нидерландия

  • 12 ное 2026 | 16:30
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От Барселона харесали младок от Нидерландия

Барселона иска да подсили състава си с централния защитник на Твенте Рууд Нийстад още тази зима, твърди испанският вестник „Спорт“. Каталунците планират нов опит за привличането му, след като не успяха да го вземат през миналото лято. Спортният директор на Твенте Ерик тен Хаг наскоро потвърди, че е имало първоначални контакти. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик планира да използва Ерик Гарсия и Жюл Кунде като десни защитници, което освобождава място в центъра на отбраната. Флик търси още един играч, който да се присъедини към Пау Кубарси, Жерард Мартин и Андреас Кристенсен. 18-годишният Нийстад е продукт на школата на Твенте. Той вече натрупа 32 мача в елитното първенство на Нидерландия, а договорът му е до 2029 година. Очаква се Твенте да настоява за трансферна сума в размер на 20 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages

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