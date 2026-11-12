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САЩ се отказа от участие на Световното до 17 години

  • 12 ное 2026 | 15:46
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САЩ се отказа от участие на Световното до 17 години

Футболната федерация на САЩ оттегли националния отбор до 17 години от младежкото Световно първенство в Катар по съображения за сигурност, съобщава агенция "Ройтерс".

В писмо до играчите, от ръководния орган заявиха, че прекратяват подготвителния лагер на тима и се отказват от участие на турнира заради "настоящите обстоятелства". В него се цитира предупреждението за пътуване от ниво 3, издадено от Държавния департамент на САЩ за Катар, както и свързаните с него разпоредби относно служителите на посолството и техните семейства.

"Благополучието и сигурността на нашите играчи и служители винаги ще бъдат наш основен приоритет", пише в съобщението. От федерацията на САЩ добавиха, че са уведомили и клубните отбори, за които играят футболистите.

Държавният департамент актуализира предупреждението си за пътуване до Катар миналия месец, като призова американските граждани да преосмислят пътуванията си поради риска от въоръжен конфликт. В актуализацията се посочват атаките на хутите срещу Саудитска Арабия, включително срещу граждански летища и критична инфраструктура.

Световното първенство до 17-годишна възраст ще се проведе между 19 ноември и 13 декември. САЩ трябваше да започне участието си в група J срещу Черна гора, а по-късно да играе и срещу Чили и Алжир. Американците достигнаха до 1/16-финалите в миналогодишното издание на турнира, което също се проведе в Катар. Страната ще бъде домакин на събитието всяка година до 2029-а включително.

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Снимки: Startphoto

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