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Поредно доказателство за класата на Везенков

  • 12 ное 2026 | 07:35
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Българската баскетболна звезда Александър Везенков оглавява класацията на най-добре представящите се играчи в официалната фентъзи игра на Евролигата – EuroLeague Fantasy Challenge. Крилото на Олимпиакос е събрало 244,8 фентъзи точки (FPT) след първите 10 кръга на турнира.

Везенков изпреварва американеца Илайджа Брайънт от Апоел (Тел Авив), който заема второто място с 236,6 точки. Трети е центърът на Панатинайкос Матиас Лесор с 226,6 точки, а челната петица допълват Ти Джей Шортс от Валенсия с 218,5 и Йонас Валанчунас от Жалгирис с 210,1 точки.

В топ 10 попадат още Алиу Диара (201,1), Дуейн Бейкън (198,4), Тео Маледон (195,6), Мфионду Кабенгеле (191,1) и Валтер Таварес (170,9).

Фентъзи точките се формират въз основа на индивидуалното представяне на баскетболистите в реалните срещи. Основата е коефициентът на полезно действие (PIR), като при победа на отбора се начислява допълнителен бонус от 10%.

Така лидерската позиция на Везенков е поредно признание за неговата ефективност и постоянство в най-силния европейски клубен баскетболен турнир. Българинът има преднина от 8,2 точки пред най-близкия си преследвач в класацията.

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Снимки: Imago

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