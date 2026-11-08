Везенков отбеляза 18 точки при трудна победа на Олимпиакос

Българският национал Александър Везенков отбеляза 18 точки и Олимпиакос спечели с 83:81 (24:20, 17:21, 22:24, 20:16) срещу Маруси в мач от шестия кръг на гръцкото първенство.

Отборът от Пирея е трети с две точки зад лидера ПАОК, а между тях е Арис.

Олимпиакос е с перфектен актив, но бе наказан с две точки от местната баскетболна федерация заради безредици по време на финалната серия с Панатинайкос през миналия сезон.

Везенков добави три борби в актива си, а най-резултатен бе Еван Фурние с 20 точки. Коди Милър-Макинтайър, също национал на България, завърши двубоя със 7 точки, 1 борба и 3 асистенции.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/