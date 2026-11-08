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Везенков отбеляза 18 точки при трудна победа на Олимпиакос

  • 8 ное 2026 | 21:44
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Везенков отбеляза 18 точки при трудна победа на Олимпиакос

Българският национал Александър Везенков отбеляза 18 точки и Олимпиакос спечели с 83:81 (24:20, 17:21, 22:24, 20:16) срещу Маруси в мач от шестия кръг на гръцкото първенство. 

Отборът от Пирея е трети с две точки зад лидера ПАОК, а между тях е Арис.

Олимпиакос е с перфектен актив, но бе наказан с две точки от местната баскетболна федерация заради безредици по време на финалната серия с Панатинайкос през миналия сезон. 

Везенков добави три борби в актива си, а най-резултатен бе Еван Фурние с 20 точки. Коди Милър-Макинтайър, също национал на България, завърши двубоя със 7 точки, 1 борба и 3 асистенции.

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