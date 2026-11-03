Везенков и Милър-Макинтайър в челните места на класациите в Евролигата

Вече изминаха девет кръга от Евролигата, което означава, че е идеалният момент да се тегли чертата и да се види кой какви позиции заема.

Като за начало нека погледнем към реализаторите. На върха при стрелците е Надир Хифи (Париж) с 21.2 точки средно на мач. Въпреки впечатляващите показатели, неговият тим е с актив от три победи и шест загуби, като Хифи стреля с 40.7% успеваемост от игра и прави по 3.3 грешки на двубой, което ясно показва, че френският гард определено има нужда от повече подкрепа.

Зад него се нарежда българският национал Александър Везенков (Олимпиакос) със средно 18.1 точки, докато третата позиция заема Ти Джей Шортс (Валенсия), който записва по 17.1 точки на мач.

Четвъртото и петото място със средно 16.7 точки си разделят Дуейн Бейкън (Дубай), изключително доминантен в ситуациите „един на един“, и Кевин Пънтър, капитанът на Барселона.

Доминация под коша: Валанчюнас и Кабенгеле

Що се отнася до борбите, лидер е центърът Йонас Валанчюнас (Жалгирис), който овладява средно по 8.1 топки на мач, а след него се нарежда Мфионду Кабенгеле (Дубай) със 7.7 борби.



На третата позиция се изравняват две добре познати имена: Матиа Лесор (Панатинайкос) със 7.4 борби (от които цели 3.6 в нападение) и опитният Валтер Таварес (Реал Мадрид) със същия среден показател. Пети в подреждането е центърът Джош Небо (Барселона) със 7.2 овладени топки на среща.

Най-добрите подавачи са от Партизан и Звезда

На първо място при асистенциите се намират Карлик и Крис Джоунс, плеймейкърите на Партизан и Цървена звезда, с по 5.9 успешни подавания на двубой. Трябва да се отбележи, че гардът на Звезда достига до този показател с по-малко минути на паркета и по-малко грешки (1.1 срещу 2.0).

На трета позиция е Ти Джей Шортс (Валенсия) с 5.7 асистенции, докато Тео Маледон (Реал Мадрид) е четвърти с 5.4. Петото място си разделят Маркъс Кар (Виртус) и Коди Милър-Макинтайър (Олимпиакос) със средно 5.1 завършващи паса.

Накрая, при отнетите топки... Лидер е Лука Вилдоса от Партизан, който е единственият играч в надпреварата с над две откраднати топки средно на мач (2.1 на двубой).

Класиране в Евролигата

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Снимки: Gettyimages