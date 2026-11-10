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Париж Баскетбол става постоянен член на Евролигата от сезон 2027/2028

  • 10 ное 2026 | 05:15
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Париж Баскетбол става постоянен член на Евролигата от сезон 2027/2028

Френският клуб Париж Баскетбол ще получи статут на постоянен франчайз в най-силния европейски баскетболен клубен турнир – Евролига, считано от идната кампания 2027/2028. Новината, съобщена първоначално от авторитетното италианско издание „Гадзета дело спорт“, идва в контекста на мащабното разширяване на надпреварата до 24 отбора.

Парижани, които дебютираха в престижния турнир през 2024 година, си гарантират дългосрочно бъдеще сред европейския баскетболен елит. Столичният френски тим ще бъде един от шестте нови постоянни франчайза от сезон 2027/2028. Те ще се присъединят към тринадесетте настоящи притежатели на дългосрочни лицензи, сред които са АСВЕЛ Лион-Вильорбан и ЦСКА Москва, чиито права в момента са временно замразени до разрешаването на конфликта, роден от руската военна агресия в украйна, стартирала през 2022 година.

Още през юли президентът на Париж Баскетбол Дейвид Кан заяви: „Тяхното желание е да бъдем постоянен франчайз.

Разрастването на Евролигата предвижда форматът да премине от 20 към 24 участника. Според информацията на италианската медия, освен вицешампиона на Франция, новите пет франчайза без предишен дългосрочен лиценз ще бъдат Валенсия, Дубай, Апоел Тел Авив, ПАОК и Максима Рома, където консултантска роля заема легендата на футбола Франческо Тоти.

Останалите квоти в обновения турнир ще бъдат разпределени между четири отбора с уайлд кард – сръбските грандове Партизан и Цървена звезда, както и италианските Виртус Болоня и Наполи. Финалните две свободни места ще бъдат спечелени по спортен път от финалистите в Еврокъп.

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